Нашли себе друзей: Россия будет продавать нефть и газ талибам

Талибы, захватившие власть в Афганистане, намерены закупать газ и нефть у России. Они хотят подписать конкретное соглашение по поставке этих энергоресурсов со страной-агрессором.

Такое заявление сделал так называемый "временный поверенный в делах страны" от сформировавшейся "Талибаном" квазиструктуры, которую они называют "правительством", Джамал Насир Гарвал. Об этом пишут в РосСМИ, передает 24 канал.

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В России появился "новый друг"

Несмотря на то, что талибы готовы к сотрудничеству с Россией в области энергетики, даже у них есть свои требования к стране-агрессору. Так, Гарвал отметил, что Кабул не собирается просить у Москвы кредиты или одалживать деньги у других стран, но отмечает прямые инвестиции России в Афганистан.

У нас идут переговоры в области бизнеса и финансов. Мы настроены и очень хотим развивать экономическое сотрудничество с Россией, чтобы произошел прогресс в наших отношениях.

– заявил Гарвал.

При этом глава так называемого "правительства" назвал конкретные направления, в которых это экономическое сотрудничество, прежде всего, интересует талибов – закупка топлива и газа – то, в чем нуждается "Талибан" в первую очередь.

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К слову, вместе с тем Гарвал подчеркнул, что нынешняя власть Афганистана нацелена на то, чтобы подписать "конкретные соглашения о поставках из России". Также он заявил, что никаких угроз безопасности, ранее возникавших на пути реализации проекта газопровода ТАПИ, больше нет.

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ТАПИ – магистральный газопровод протяженностью 1 735 километров, находящийся на этапе строительства. Он должен проходить из Туркменистана через Афганистан, Пакистан и до Индии. Причастна к строительству газопровода российская компания "Челябинский трубопрокатный завод".