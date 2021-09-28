После одобрения Кабмином стороны могут подписывать договор. Добавим, что "Укртрансгаз" входит в группу "Нафтогаз".

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Как известно, эти средства планируют направить на закупку газа. Проект договора, ранее направленный в Кабмин, предусматривал выплату "Укртрансгазу" суммы в 47,9 миллиарда гривен. Эти средства компания из группы "Нафтогаз" должна получить двумя траншами:

27 миллиардов гривен в октябре;

20,9 миллиарда гривен до конца 2021 года.

Для чего "Нафтогазу" эти деньги

Из-за роста мировых цен на газ и введения фиксированных тарифов в Украине у "Нафтогаза" существенно выросли расходы и упали доходы. Из-за этого компании нужно дополнительно 123 миллиарда гривен. Почти треть от этой суммы нужна, чтобы закупить газ на зиму.

Деньги НАК запланировал взять у Оператора ГТС, но в Кабмине сначала не спешили реализовывать эту идею.

Повлияет ли это на тарифы

Министр развития общин и территорий Алексей Чернышев поспешил успокоить украинцев. По его словам, тарифы для населения не должны повышаться в этом отопительном сезоне.

Недавно премьер Денис Шмыгаль сказал, что сейчас в Украине нет предпосылок для повышения цен на тепло и газ. Он заверил, что тарифы останутся неизменными.