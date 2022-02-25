Наша экономика переориентируется в формат работы "все для фронта", – Шмигаль
Украинская экономика переориентируется на формат работы "все для фронта, все для победы". Премьер призвал граждан делать то же: вступать в ряды ВСУ, теробороны или помогать другим способом.
Об этом Денис Шмигаль заявил на брифинге, передает 24 канал.
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Мы приняли ряд решений, необходимых для обеспечения армии, стабильной работы больниц, критической инфраструктуры страны в период военного положения,
- отметил Шмигаль.
- Госказначейство совместно с Минфином перераспределит средства, чтобы финансировать усиление обороны;
- правительство приняло решение осуществить государственные внутренние заимствования до 400 миллиардов гривен путем выпуска военных облигаций;
- через военное положение ввели дополнительные виды денежного довольствия военным;
- Украина вводит временную остановку экспорта препаратов кровь;
- Шмигаль обратился к международным партнерам, в частности, будут просить о нефтяном эмбарго.
Важно! Вооруженные силы Украины дают отпор врагу. Мы – под надежной защитой наших военных. А международные партнеры поддерживают Украину и налагают на Россию санкции.
Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ!
Брифинг Михаила Подоляка и Дениса Шмыгаля: смотрите видео