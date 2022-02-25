Об этом Денис Шмигаль заявил на брифинге, передает 24 канал.

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Мы приняли ряд решений, необходимых для обеспечения армии, стабильной работы больниц, критической инфраструктуры страны в период военного положения,
- отметил Шмигаль.

  • Госказначейство совместно с Минфином перераспределит средства, чтобы финансировать усиление обороны;
  • правительство приняло решение осуществить государственные внутренние заимствования до 400 миллиардов гривен путем выпуска военных облигаций;
  • через военное положение ввели дополнительные виды денежного довольствия военным;
  • Украина вводит временную остановку экспорта препаратов кровь;
  • Шмигаль обратился к международным партнерам, в частности, будут просить о нефтяном эмбарго.

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