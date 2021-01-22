Правительство компенсирует населению 1,4 миллиарда из-за подорожания электроэнергии
Минсоцполитики подготовило проект постановления о компенсации потребителям, которые установили электроотопление. Из-за подорожания электроэнергии из специального фонда Госбюджета выделят 1,4 миллиарда гривен.
Компенсации выплатят только определенным категориям потребителей. Об этом говорится в проекте постановления, которое опубликовали на сайте Федерации профсоюзов.
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Согласно проекту, деньги выделят из специального фонда Госбюджета Минсоцполитики. Компенсации предоставят в связи с отменой отдельных пониженных тарифов некоторым категориям потребителей, кроме тех, которые получают субсидию.
Кому выплатят компенсации
► Потребителям, проживающим в жилых домах, оборудованных в установленном порядке электроотопительными установками, и которые по состоянию на 31 декабря 2020 года имели право на пониженную цену.
Кстати, говорится также о жилых домах гостиничного типа, квартирах и общежитиях.
► Людям, проживающим в многоквартирных домах, не газифицированных природным газом и в которых отсутствуют или не функционируют системы централизованного теплоснабжения, и которые имеют право на пониженную цену.
► Многодетным семьям и детским домам семейного типа.
Компенсацию будут предоставлять путем направления бюджетных средств поставщикам универсальных услуг с последующим их зачислением, в качестве оплаты за потребленное в первом квартале 2021 года электричество, на личные счета потребителей.
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