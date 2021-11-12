Все дело в угле

В начале отопительного сезона в Украине активно заговорили о возможности веерных отключений – когда планово отключают электроэнергию определенной части населения с целью уменьшения нагрузки на энергосистему.

Важно Выбор между плохим и очень плохим, – эксперт об импорте электроэнергии из России

А все потому, что к началу отопительного сезона Украина должна была накопить 3 миллиона тонн угля, согласно плану Минэнерго. А по состоянию на 8 ноября, запасов более чем в 6 раз меньше.

Украина переживает невиданный энергетический кризис – у нас дефицит угля. Запасы упали ниже 500 тысяч тонн, 28 энергоблоков ТЭС заявили об аварийной остановке из-за недостатка топливного материала. Богдан Воронцов Глава ВОО "Международный антикриминальный Альянс"

Россия прекратила экспорт энергетического угля в Украину. А из других стран импортировать уже поздно – контракты надо было заключать еще пол года назад, объясняет Андрей Табинский, советник главы Львовской ОГА и совладелец компании зеленой энергетики.

Почему для света в доме нужен уголь? На угле работают ТЭС и ТЭЦ, а именно они способны обеспечивать дополнительную электроэнергию в пиковые часы потребления (утром и вечером), ведь они являются основой для маневренной генерации. Атомным электростанциям это не под силу: они не могут увеличивать или уменьшать объемы производства, ведь АЭС генерируют определенное количество электричества непрерывно.

Обратите внимание! ТЭС и ТЭЦ также используют газ. Но цена на этот энергоресурс невероятно подскочила и достигла своего пика на отметке в 2000 долларов за тысячу кубометров. Затем ТЭЦ переключились на угли.

Ждать ли веерных отключений в Украине

В условиях дефицита угля веерных отключений поможет избежать разве что импорт электроэнергии. Но и с этим у Украины проблемы.

Веерные отключения будут применяться в условиях проблем с импортом электроэнергии и дефицита угля. К сожалению, именно такая ситуация в Украине и сложилась... хотя СНБО и Шмыгаль заявляли, что веерных отключений не будет, все указывает на то, что из-за неподготовленности власти нас ждет холодная и темная зима. Андрей Табинский Советник главы Львовской ОГА и совладелец компании зеленой энергетики

Напомним! Премьер-министр Денис Шмыгаль опроверг информацию о разработке графика веерных отключений электроэнергии в Украине.

Импорт электроэнергии

Украина может импортировать электроэнергию только из России, Беларуси или Молдовы. Все благодаря нашему советскому наследию. Как пояснил Богдан Воронцов, объединенная энергосистема (ОЭС) Украины синхронизирована с системами постсоветских стран. Поэтому чисто технологически импорт возможен только из этих стран.

Исключение составляет "остров Бурштынской ТЭС" в Ивано-Франковской области. Он не подключен к украинской сети, но подключен к объединенной энергосистеме Европейского союза, поэтому в него можно импортировать электроэнергию из Европы.

Впрочем, он, как и большинство ТЭС в Украине, в аварийном состоянии. Из-за этого в четверг, 11 ноября, Словакия предоставила 100 мегаватт-часов электроэнергии в рамках аварийной помощи, сообщил Укрэнерго. Напомним, что ранее такую аварийную помощь Украина получила от Беларуси тоже из-за аварийности ТЭС группы ДТЭК, которая принадлежит олигарху Ринату Ахметову.

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Электроэнергия из России

Богдан Воронцов рассказал, сможет ли Украина отказаться от электроэнергии из России:

"В краткосрочной перспективе альтернатив, к сожалению, нет.

перспективе альтернатив, к сожалению, нет. В среднесрочной – мы можем синхронизировать нашу энергосистему с ЕС, впрочем, это будет не раньше 2023 года.

– мы можем синхронизировать нашу энергосистему с ЕС, впрочем, это будет не раньше 2023 года. В долгосрочной перспективе нам следует развивать возобновляемые источники энергии, которые, однако, требуют невероятно больших финансовых вложений".

Электроэнергия из Беларуси

Альтернативой российской электроэнергии может быть белорусская. Но 8 ноября участники энергорынка якобы получили письмо от "Белэнерго" по остановке поставок электроэнергии в Украину.

Ситуация с Беларусью – эталон агрессивной политики России. Кремль использует энергетику как оружие и метод давления на Украину. Об этом свидетельствует запрет России на экспорт угля в Украину, и я, более чем уверен, что Беларусь отказалась поставлять электроэнергию из-за указания из Кремля. Это все делается с целью дестабилизации внутриполитической ситуации в Украине,

– убежден Богдан Воронцов.

Правда, по данным различных источников, некоторые компании все же договорились об импорте с Беларусью. В частности, Воронцов называет "ТЕТ групп" и "Электро комьюнити". Впрочем, этих объемов импорта все равно будет недостаточно, чтобы стабилизировать ситуацию на энергетическом рынке.