Нарушения более чем на 500 миллионов гривен: что выявил аудит Фонда борьбы с COVID-19

Госаудитслужба обнародовала необходимый для выполнения меморандума по МВФ отчет об аудите Фонда борьбы с COVID-19. По результатам которого было выявлено не только нарушений более чем на 500 миллионов гривен, но и других проблемных вопросов на почти 30 миллиардов гривен.

Какие средства проверяли

Как отмечено в отчете Госаудитслужбы, из использованных в 2020 – 2021 годах 67,9 миллиарда гривен (86,6% общего объема выделенных средств) ведомство проверило использование 59,9 миллиарда гривен, или 88% общей суммы использованных средств.

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Также, согласно отчету, в закупках ведомство, в частности, установило финансовых нарушений на 266 миллионов гривен, а других проблемных вопросов – на 1,1 миллиарда гривен.

Эффективность использования средств

Что касается эффективности использования средств Фонда со стороны Министерства здравоохранения, то в Госаудитслужбе отметили несовершенство законодательства по расчету стоимости медицинских услуг по лечению COVID-19. Поэтому из госбюджета чрезмерно направлено отдельным учреждениям здравоохранения 3,1 миллиарда гривен.

В частности, 21 центр экстренной медицинской помощи выплачены средства на указанную сумму за фактически не предоставленные ими услуги,

– резюмируют в Госаудитслужбе.

На что больше всего тратили деньги

Наибольшие закупки по расходованию Фонда борьбы с COVID-19 совершили "Медицинские закупки Украины". Речь идет о закупке следующего:

препарат "Ремдесивир" (100 миллиграммов) на 1,9 миллиарда гривен у BF Biosciences Limited (контракт разорван);

вакцины в "Лекхим" на 964 миллиона гривен;

наборы для лабораторных исследований по выявлению COVID-19 в "Престиж Диагностик ЛТД" на 871 миллион гривен;

компьютерные томографы в ООО "Протек Солюшнз Украина" на 388,9 миллиона гривен и 261,2 миллиона гривен, в ООО "ИМД+" – на 359,1 миллиона гривен, в ООО "Астриум" – на 357 миллионов гривен и 237,6 миллиона гривен, а также у "ВИАС Плюс" – на 239,2 миллиона гривен.

Не ввод в эксплуатацию оборудования

Стоит отметить, также в отчете отмечается тот факт, что в опорных заведениях здравоохранения не введены в эксплуатацию полученные 32 компьютерных томографа стоимостью 495,1 миллиона гривен и существует риск промедления с вводом в эксплуатацию остальных 145 компьютерных томографов стоимостью свыше 2 миллиарда гривен, хранящихся у поставщиков.

Проблема возникла из-за неготовности (несоответствия) помещений для установки и ввода в эксплуатацию закупленного и полученного оборудования, а также из-за отсутствия надлежащего контроля Минздрава Украины,

– говорится в отчете.

Согласно меморандуму с МВФ Украина должна была обнародовать отчет по результатам аудита Фонда борьбы с COVID-19 до конца 2021 года.