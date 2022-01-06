Намеков на лучшую жизнь не видно: экономические итоги 2021 года в Украине

Украинская финансовая система в 2021 году попыталась оправиться от последствий коронакризиса: локдаунов, сокращений рабочих мест, удорожания потребительских цен и т.д. Впрочем, намеков на принципиально лучшую жизнь пока не видно.

Эксперт из Центра экономической стратегии Глеб Вышлинский подчеркнул, что по экономической динамике этот год был похож на докоронавирусные времена. Наблюдался медленный рост.

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По его мнению, то, что касается именно того, как Украина прошла пандемию, она прошла ее неплохо, учитывая, что у нас не было возможности печатать деньги и раздавать их всем.

С другой стороны, мы вышли в такой лучшей форме из пандемии. Потому что фактически те страны, которые раздавали деньги, они вышли, как человек, который пролежал год на диване и решил, что теперь я займусь спортом, пробежал круг по стадиону, понял, что это тяжело и вернулся лежать на диване. Глеб Вышлинский Эксперт из Центра экономической стратегии

Сотрудничество с международными финансовыми учреждениями также активно продолжилось. В 2021 году Украина получила от Международного валютного фонда 2,7 миллиарда долларов без каких-либо дополнительных обязательств. Это стало хорошим стимулом для отечественной экономики. Кроме того, украинские власти дали международным партнерам важное обещание реформировать судебную систему.

Судебная реформа в Украине

Перезагрузка Высшего совета правосудия и Высшей квалификационной комиссии судей позволит очистить систему от недобродельных судей. Это, в свою очередь, уменьшит риски для иностранных инвесторов. Что, в конце концов, положительно отразится на нашей экономике.

Однако, как отметил Глеб Вышлинский, хорошая инициатива может саботироваться. Например, как мы это видели с избранием главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Такое развитие событий окажет негативное влияние на отношения с иностранными партнерами.

Имеющиеся перед МВФ обязательства зафиксированы в документе, который принимает МВФ, международная организация, в которой членами являются члены совета директоров, в частности, голос имеют страны G8. Соответственно, нельзя полагаться, например, на США, Великобританию или ЕС в том, чтобы защищать Украину от прессинга со стороны Москвы и не выполнять обязательства, взятые перед международной организацией,

– добавил он.

Эксперты отмечают ряд других положительных элементов в экономике. К примеру, уровень экспорта в 2021 году превысил уровень продаж за границу за предыдущие годы. У нас также есть рекордный урожай в растениеводстве, зерновых и подсолнечнике — около 100 миллионов тонн.

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Стали ли украинцы богаче

Впрочем, сами украинцы намного богаче не стали. Хоть и вырос уровень их заработной платы, но все равно наблюдаются негативные тенденции в потребительской экономике. Например, украинцы увлеклись жизнью в долг – на чужие деньги.

В течение 2021 года украинцы взяли микрокредиты на колоссальную сумму более 50 миллиардов гривен, что свидетельствует о том, что населению не хватает средств на жизнь и удовлетворение своих базовых потребностей. Соответственно, в результате этих факторов, на 17% выросла задолженность по оплате коммунальных услуг,

– объяснила экономист Юлия Корнеева.

В целом, состояние украинской экономики не сильно отличается от мировых тенденций. Ведь в других странах мира рост экономики замедлился. Также остаются риски финансовых потерь из-за разных мутаций коронавируса.

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Что нас отличает от других, это дополнительное скопление нескольких сотен тысяч российских войск на внешних границах. Опасность очередного военного вторжения вызывает беспокойство у частных инвесторов и торможение экономического развития. Конечно, не все решатся вкладывать свои средства в страну из-за таких рисков.