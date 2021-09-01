Нам никто ничего не должен, – Фурса о компенсациях от США из-за "Северного потока-2"
Источник:24 канал
Джозеф Байден и Ангела Меркель в июле заключили соглашение, позволяющее завершить строительство газопровода "Северный поток-2". Однако Украине не стоит рассчитывать на компенсации от США за его функционирование, ведь нам никто ничего не должен.
Об этом в эфире 24 каналу рассказал инвестиционный банкир Сергей Фурса. По его словам, это решение касается не Украины, а взаимоотношений Германии и США.
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Почему США изменилии позицию
Фурса считает, что Украине не нужно ждать каких-то компенсации из-за "Северного потока-2" от Байдена. Сначала США действительно противодействовали газопроводу, учитывая геополитическое вопросы и перспективы для американского бизнеса на европейском рынке.
Однако в конце этого пути Байден понял, что США не могут вводить санкции против своего ближайшего партнера – Германии. Поддержка немцев необходима стране и в противостоянии с Китаем и Россией.
Почему кто-то должен нам что-то компенсировать? Нам никто ничего не должен,
– заявил финансовый банкир.
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Фурса рассказал о "Северном потоке-2": смотрите видео
Что этому предшествовало
- США и Германия в июле подписали соглашение по "Северному потоку-2". Берлин обязался инициировать санкции, если Россия будет использовать газ как оружие.
- Германия заверила, что будет добиваться продления договора о транзите российского газа через Украину.
- Немецкий суд в конце августа вынес решение, что "Северный поток-2" должен стать независимым от "Газпрома".
- "Газпром" 28 августа перестал продавать газ на 2022 год на своей электронной торговой платформе.