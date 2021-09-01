Об этом в эфире 24 каналу рассказал инвестиционный банкир Сергей Фурса. По его словам, это решение касается не Украины, а взаимоотношений Германии и США.

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Почему США изменилии позицию

Фурса считает, что Украине не нужно ждать каких-то компенсации из-за "Северного потока-2" от Байдена. Сначала США действительно противодействовали газопроводу, учитывая геополитическое вопросы и перспективы для американского бизнеса на европейском рынке.

Однако в конце этого пути Байден понял, что США не могут вводить санкции против своего ближайшего партнера – Германии. Поддержка немцев необходима стране и в противостоянии с Китаем и Россией.

Почему кто-то должен нам что-то компенсировать? Нам никто ничего не должен,

– заявил финансовый банкир.

Обратите внимание! В российском "Газпроме" заявили, что завершают пусконаладочные работы на 1 нитке газопровода "Северный поток-2". Ее планируют ввести в эксплуатацию в ближайшее время.

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Фурса рассказал о "Северном потоке-2": смотрите видео

Что этому предшествовало