Налоговый долг ФЛП вырос почти на пол миллиарда: кто должен больше всего

За 8 месяцев 2021 года налоговый долг ФЛП вырос на 451 миллиона гривен. Больше всего задолжали государству предприниматели, занимающиеся розничной торговлей.

Долги ФЛП перед государством

Согласно аналитикой сервиса Опендатабот сейчас налоговый долг ФЛП перед государством составляет 7,2 миллиарда гривен из которых:

2,4 миллиарда гривен – на национальном уровне,

4,8 миллиарда гривен – на местном.

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Долги ФЛП в месячном измерении

Ежегодно общая сумма налогового долга растет, но в сервисе отмечают, что ближе к Новому году часть ФЛП традиционно гасит свои долги.

Также в Опендатабот напомнили, что пиковой прошлом году стала сумма в 7,2 миллиарда гривен в ноябре, а на начало 2021 года сумма долга составляла 6,8 миллиарда гривен.

Налоговые долги ФЛП в месячном измерении с 2017 года по 2021 год / Инфографика Опендатабот

Кто наибольший должник

Предприниматели, занимающиеся розничной торговлей должны государству больше всего – 1,7 миллиарда гривен, что в свою очередь составляет 26% от общей суммы совокупного долга.

Представители оптовой торговли – 900 миллионов гривен (14%).

ФОПы, занимающихся складскими хозяйствами – 487 миллионов гривен (7%).

Какие ФОПы больше всего должны государству / Инфографика Опендатабот