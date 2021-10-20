Долги ФЛП перед государством

Согласно аналитикой сервиса Опендатабот сейчас налоговый долг ФЛП перед государством составляет 7,2 миллиарда гривен из которых:

2,4 миллиарда гривен – на национальном уровне,

4,8 миллиарда гривен – на местном.

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Долги ФЛП в месячном измерении

Ежегодно общая сумма налогового долга растет, но в сервисе отмечают, что ближе к Новому году часть ФЛП традиционно гасит свои долги.

Также в Опендатабот напомнили, что пиковой прошлом году стала сумма в 7,2 миллиарда гривен в ноябре, а на начало 2021 года сумма долга составляла 6,8 миллиарда гривен.

Налоговые долги ФЛП в месячном измерении с 2017 года по 2021 год / Инфографика Опендатабот

Кто наибольший должник

Предприниматели, занимающиеся розничной торговлей должны государству больше всего – 1,7 миллиарда гривен, что в свою очередь составляет 26% от общей суммы совокупного долга.

Представители оптовой торговли – 900 миллионов гривен (14%).

ФОПы, занимающихся складскими хозяйствами – 487 миллионов гривен (7%).