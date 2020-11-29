В Украине накануне праздников могут усилить карантинные мероприятия. Однако обещают бизнесу и населению компенсировать финансовые потери. Как именно – читайте в материале.

Владимир Зеленский 24 ноября анонсировал программы по помощи бизнесу и населению из-за COVID-19. В материале Экономики 24 рассказываем какими будут льготы и налоговые каникулы и где возьмут деньги.

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Какие льготы анонсировали

Единовременное пособие

ФЛП, которые закрыли свое заведение из-за карантина или других причин, связанных с пандемией, могут получить единовременное пособие в размере 8 тысяч гривен. То же самое касается наемных работников, которых уволили.

Помощь получат работники или ФЛП, если их работодатель имеет одну из 6-ти категорий КВЭД:

47 – розничная торговля (кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами);

55 – временное размещение;

56 – деятельность по обеспечению блюдами и напитками;

59.14 – демонстрация кинофильмов;

90 – деятельность в области творчества, искусства и развлечений;

93 – деятельность в области спорта, организация отдыха и развлечений.

Отметим, что размер одноразовой помощи ниже, чем средняя зарплата по Украине – 9 660 после налогообложения (официальная средняя зарплата в сентябре – 11 998 гривен по данным Госстата).

Но все равно это обойдется Украине в дополнительные 10 миллиардов гривен расходов, как подсчитали в правительстве, ведь выплату осуществят около 1,2 миллиона украинцев.

Однако стоит вопрос Где же взять деньги. МВФ скорее всего не предоставит Украине второй транш в этом году, чего ожидали при формировании бюджета. По подсчетам партии "Голос" государство не сможет оплатить от 50 до 120 миллиардов гривен расходов.

И это почувствует каждый – где-то не достроят дорогу, не закроют крышу в школе, а где-то не выплатят зарплату работникам,

– сказал Ярослав Железняк в Совете.

Скорее всего деньги направят из Фонда борьбы с коронавирусом. Об этом заявил советник президента Олег Устенко в комментарии "Интерфакс-Украина".

Помощь из-за простой во время карантина

Если бизнес не закрылся, но из-за карантина сократил время работы, то может рассчитывать на помощь. Сумма зависит от времени, которое бизнес теряет из-за карантина. Максимум – 8 тысяч гривен на одного работника.

Сейчас из-за карантина выходного дня большая доля бизнеса (рестораны, парикмахерские, непродуктовые магазины и т. д) не работают почти треть месяца. Если введут полный локдаун, то им придется временно закрыться.

Однако есть и бизнес, который решил работать несмотря на карантинные ограничения, ведь им выгоднее заплатить штраф в 17 тысяч гривен, чем потерять дневную выручку. И неудивительно, ведь на выходные приходится основная доля недельного заработка.

В выходные дни рестораны зарабатывают в среднем 41% от своего недельного оборота, бары – 40%, пиццерии и кальянные – 35%, фастфуд – 31%, кондитерские – 30%,

– говорится в исследовании Опендатабот.

Компенсация по ЕСВ

Если из-за карантина работники не имеют возможности работать, то и не будет необходимости платить за них ЕСВ. У Президента пообещали компенсировать расходы за уплату ЕСВ.

Если из-за усиления карантина ваша деятельность запрещается, вы получаете компенсацию за уплату ЕСВ за своих наемных работников,

– пояснил президент.

Вероятно речь идет о локдауне, когда работники не будут работать вообще. Объемы компенсаций оценивают в 1,5 миллиарда гривен для почти 120 юридических лиц.

Погашение долга

Погасить налоговый долг планируют почти четырем миллионам граждан, которые имеют задолженность до 3 060 гривен. Его целиком аннулируют. Однако возникает вопрос справедливо ли такое решение в отношении тех людей, которые уплатили налоги вовремя.

Освобождение ФЛП от налогов

При усилении ограничительных мер в Украине 200 тысяч ФЛП первой группы должны быть освобождены от уплаты всех налогов и сборов, включая с единым социальным взносом.

Сейчас ФЛП 1 группы платят 1100 гривен ЕСВ и 210 гривен единого налога. С 1 января размер налога возрастает до 1 320 гривен и 227 гривен соответственно.

Важно, что программа "5-7-9" продолжится и расширит свои возможности в этом и следующем году. Мы очень надеемся на поддержку Верховной Радой всех вышеупомянутых важных шагов,

– подытожил Владимир Зеленский.

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Помощь на детей ФЛП

В Министерстве социальной политики рассказали о двухмесячной программе помощи ФЛП, которые имеют детей до 10 лет и ограничили свою работу из-за карантина. Размер пособия – 2 тысячи гривен на одного ребенка. Она будет действовать с 1 ноября до 31 декабря.

Напомним, что такая программа действовала в мае-августе этого года. Поэтому тем, кто получал помощь, ее продлят автоматически. Остальным придется обратиться с соответствующим заявлением до 15 декабря.

На программу выделят до 1 миллиарда гривен. А профинансируют за счет Фонда по борьбе с COVID-19.

Гарантии по кредитам

Премьер Денис Шмыгаль заявил, что государство будет гарантировать до 80% тела кредита, который предприниматель взял в банке.

Так, правительство разработало программу портфельных гарантий по кредитам для малого и среднего бизнеса. Выделят дополнительные 5 миллиардов гривен, которые направят на удешевление займов для предприятий. По словам премьера, срок таких гарантий может быть от 1 до 10 лет.

Достаточно ли такой поддержки

В Киевской школе экономики (KSE) рассказали как правительство должно поддержать бизнес и население, если введут второй локдаун.

Отмены на месяц ЕСВ для ФЛП, выплаты ФЛП с детьми;

Субсидия на услуги ЖКХ в декабре-январе (долг перекладывается на правительство);

Отмена налога на имущество в месяц;

Расширение программы 5-7-9 как поддержки бизнеса.

Из этих 4 направлений президент Зеленский и Кабмин анонсировали только два. Возможно, другие будут представлены в законопроекте, которого еще нет в публичном доступе.

Откуда взять деньги на поддержку бизнеса и населения

Потребности в финансовой помощи составляют 23 миллиарда гривен в случае введения локдауна, подсчитали в Киевской школе экономики.

Источниками этих денег могут стать:

Транш МВФ . Правда, до конца года остается месяц, а МВФ не сообщает о планах выделения Украине второго транша в размере 700 миллионов долларов.

. Правда, до конца года остается месяц, а МВФ не сообщает о планах выделения Украине второго транша в размере 700 миллионов долларов. Заимствования на открытом рынке. В KSE предлагают поднять ставку по ОВГЗ. На аукционе 10 ноября ставка была на уровне 10,42%, что не позволило привлечь много денег.Заметим: если ставку поднимут, в будущем будет труднее обслуживать госдолг.

На аукционе 10 ноября ставка была на уровне 10,42%, что не позволило привлечь много денег.Заметим: если ставку поднимут, в будущем будет труднее обслуживать госдолг. Специальное заимствование (рефинансирование НБУ – банки – Минфин). Это по сути печать денег – очень опасное явление, которое повлечет за собой инфляцию и репутационные риски.

– очень опасное явление, которое повлечет за собой инфляцию и репутационные риски. Перенаправление денег со строительства и других сфер на поддержку бизнеса и населения.

со строительства и других сфер на поддержку бизнеса и населения. Использование средств Фонда борьбы с COVID-19.

Юрий Шоломицкий, руководитель Центра макроэкономического моделирования в KSE считает, что именно с Фонда следует направить деньги на поддержку бизнеса и населения, ведь его прямое назначение – борьба с последствиями коронавируса.

"Источниками этих денег могут стать: ОВГЗ, которые выкупит НБУ и внешний заем (евробонды) при условии прогресса в договоренностях с МВФ", – рассказал 24 канала финансовый эксперт и партнер iplan.ua Василий Матій.

Эксперт рассказывает, что с согласованием МВФ бюджета на 2021 год, прогресс таки появился.

Нам не настолько нужны деньги МВФ, как статус, что программа действует. Тогда проценты по нашим евробондам будут ощутимо ниже. Соответственно бюджету Украины обойдется дешевле их обслуживания,

– добавляет Василий Матий.

Что известно о локдауне 2.0

В Украине могут усилить карантинные мероприятия как было весной. Однако теперь, правительство обязано предупредить украинцев за 7 календарных дней до усиления карантина. Вполне вероятно, что карантин введут в преддверии зимних праздников, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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Однако в экспертных кругах считают, что второй локдаун не будет иметь таких разрушительных последствий для экономики, как имел первый.

Если сейчас ввести карантин образца весны 2020, вот просто взять и скопировать, то в течение 1 месяца мы терпим 0,3% падения ВВП в годовом измерении. Это довольно маленькие потери. Наша экономика адаптировалась. Это не хорошо, не плохо. Это просто факт,

– прокомментировал Тимофей Милованов модель KSE.