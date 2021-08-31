Одноразовое добровольное декларирование начнется с 1 сентября 2021 года. Для этого нужно направить документ в Государственную налоговую службу Украины.

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Что нужно вносить в декларацию

В декларацию необходимо внести валютные ценности и недвижимое имущество. Кроме того, под декларирование подпадают транспортные средства, земельные участки, ценные документы.

Добровольно декларировать доходы и имущество могут:

физические лица-резиденты Украины;

лица, которые пока не находятся на территории Украины, но получали здесь в собственность объект декларирования.

Не могут отчитываться о доходах и имуществе:

несовершеннолетние;

подсанкционные лица;

лица, которые с 2005 года подавали декларации в соответствии с законодательством о предотвращении коррупции.

Справка. Объектами одноразового декларирования могут быть активы физического лица, принадлежащие декларанту на праве собственности и находящиеся на территории Украины или за рубежом по состоянию на дату представления декларации.



Что подпадает под декларирование / Инфографика ГПСУ

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