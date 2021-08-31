Одноразовое добровольное декларирование начнется с 1 сентября 2021 года. Для этого нужно направить документ в Государственную налоговую службу Украины.
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Что нужно вносить в декларацию
В декларацию необходимо внести валютные ценности и недвижимое имущество. Кроме того, под декларирование подпадают транспортные средства, земельные участки, ценные документы.
Добровольно декларировать доходы и имущество могут:
- физические лица-резиденты Украины;
- лица, которые пока не находятся на территории Украины, но получали здесь в собственность объект декларирования.
Не могут отчитываться о доходах и имуществе:
- несовершеннолетние;
- подсанкционные лица;
- лица, которые с 2005 года подавали декларации в соответствии с законодательством о предотвращении коррупции.
Что подпадает под декларирование / Инфографика ГПСУ
Декларирование в Украине: последние новости
- Декларирование продлится с 1 сентября 2021 года по 1 сентября 2022 года.
- Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции проанализировало декларации за последние 4 года и нашло нарушения в 96% документов.
- Президент Владимир Зеленский 23 июля 2021 года подписал указ, обязывающий вносить в декларацию информацию о двойном гражданстве.