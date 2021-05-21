Усиление контроля за криптовалютой
Правительство Байдена считает, что цифровые активы – это серьезная проблема для страны, поскольку они способствуют незаконной деятельности, в том числе уклонению от уплаты налогов.
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Ожидается, что роль криптовалютных трансакций возрастет в течение следующего десятилетия,
– отмечает в отчете Минфин США.
Новые правила
Финансовый регулятор США уточняет, что введение новых правил позволит минимизировать возможности сокрытия доходов. Согласно документу, режим отчетности распространят на иностранные финансовые учреждения, криптовалютные биржи и кастодианы.
Как и в случае с традиционными транзакциями, бизнес, получающий криптоактивы со справедливой рыночной стоимостью выше 10 тысяч долларов, тоже будет обязан сообщать о них,
– рассказывают в ведомстве.
Обратите внимание! Ранее Налоговое управление США отмечало, что резидентам страны не нужно сообщать о приобретении криптовалюты на первой странице декларации по форме 1040, если они придерживаются стратегии Buy&Hold.