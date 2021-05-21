Усиление контроля за криптовалютой

Правительство Байдена считает, что цифровые активы это серьезная проблема для страны, поскольку они способствуют незаконной деятельности, в том числе уклонению от уплаты налогов.

Обратите внимание Биткойн снова в игре: цена подскочила на 20% всего за день

Ожидается, что роль криптовалютных трансакций возрастет в течение следующего десятилетия,
отмечает в отчете Минфин США.

Новые правила

Финансовый регулятор США уточняет, что введение новых правил позволит минимизировать возможности сокрытия доходов. Согласно документу, режим отчетности распространят на иностранные финансовые учреждения, криптовалютные биржи и кастодианы.

Как и в случае с традиционными транзакциями, бизнес, получающий криптоактивы со справедливой рыночной стоимостью выше 10 тысяч долларов, тоже будет обязан сообщать о них,
рассказывают в ведомстве. 

Обратите внимание! Ранее Налоговое управление США отмечало, что резидентам страны не нужно сообщать о приобретении криптовалюты на первой странице декларации по форме 1040, если они придерживаются стратегии Buy&Hold.