Усиление контроля за криптовалютой

Правительство Байдена считает, что цифровые активы – это серьезная проблема для страны, поскольку они способствуют незаконной деятельности, в том числе уклонению от уплаты налогов.

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Ожидается, что роль криптовалютных трансакций возрастет в течение следующего десятилетия,

– отмечает в отчете Минфин США.

Напомним, в мае 2021 года правительство США объясняло, что рассматривает цифровые активы как собственность, которую можно извлечь для погашения задолженности по налогам.

Новые правила

Финансовый регулятор США уточняет, что введение новых правил позволит минимизировать возможности сокрытия доходов. Согласно документу, режим отчетности распространят на иностранные финансовые учреждения, криптовалютные биржи и кастодианы.

Как и в случае с традиционными транзакциями, бизнес, получающий криптоактивы со справедливой рыночной стоимостью выше 10 тысяч долларов, тоже будет обязан сообщать о них,

– рассказывают в ведомстве.

Скорее всего, новые меры вступят в силу с 2023 года.