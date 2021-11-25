Налоговая создаст подразделение для анализа богатых налогоплательщиков, – меморандум с МВФ

Государственная налоговая служба создаст специальное подразделение, которое будет анализировать налоговое поведение индивидуальных налогоплательщиков с высокими доходами. Его должны сформировать в 2021 году.

Именно это подразделение будет заниматься тем, что будет анализировать налоговое поведение индивидуальных налогоплательщиков с высокими доходами. Это прописано в тексте обновленного меморандума об экономической и финансовой политике с МВФ по программе stand-by.

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Налоговая создаст подразделение, которое будет анализировать налогоплательщиков с большим состоянием

Одной из ключевых задач комплаенс стратегии (речь идет о внедрении стратегии содействия добровольному соблюдению налогового законодательства – 24 канал) Государственной налоговой службы (ГНС) будет сосредоточиться на тех сегментах налогоплательщиков, которые несут самые высокие риски для налоговых поступлений,

– говорится в документе.

Тем более, что для этого обещают усилить процесс управления крупными плательщиками налогов из Офисов крупных налогоплательщиков (LTOs) под координированием Председателя ГНС. Все для того, чтобы была согласованность при оказании им услуг.

"До 1 декабря 2021 года мы сформируем специальное подразделение ГНС, которое будет анализировать налоговое поведение индивидуальных налогоплательщиков с высокими уровнями доходов, чтобы минимизировать комплаенс риски, присущие этой группе налогоплательщиков", – говорится в сообщении.

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