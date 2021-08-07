Штрафы до 180 тысяч гривен: кому следует бояться налоговой проверки

Количество налоговых проверок до конца года может вырасти. Что следует знать предпринимателям, чтобы избегать многотысячных штрафов, разбиралась Экономика 24.

Проверок станет больше

В 2020 году инспекторы провели свыше 10 тысяч проверок, из которых в 28% выявили правонарушения. В этом году Государственная служба по вопросам труда планирует осуществить вдвое больше проверок – 21 150. Активная фаза проверок продолжается с 1 июля и завершится в конце сентября, но и после того можно ожидать налоговиков.

Обратите внимание Налоги для ФЛП в 2022 году вырастут: сколько заплатят предприниматели

В дальнейшем мы будем следить за предприятиями, где произошел прирост официальной занятости. Если будем фиксировать уменьшение количества зарегистрированных работников после окончания кампании проверок, будем инспектировать повторно,

– заявил заместитель главы Гоструда Игорь Дегнера в интервью Liga.net.

Статистика показывает, что правонарушений стало больше – каждое третье предприятие (31%) получает штрафы после проверки. В июле, к примеру, выявили больше 4 тысяч работников без трудового договора.

За что наказывают

В основном налоговики обращают внимание на соблюдение трудового законодательства: оформлены ли работники, получают ли всю зарплату официально и тому подобное, рассказала Опендатабот адвокат юридической компании "Миллер" Ангелина Климчук.

Конечно, Гоструда проверяет компании на любые нарушения законодательства о труде. Однако, обычно внимание инспекторов приковано именно к фактам незадекларированного труда – то есть отсутствия трудового договора,

– комментирует юрист.

Речь идет в частности о ситуациях, когда:

не заключили трудовой договор;

не сообщили о найме Государственной фискальной службе;

не уплатили налоги.

Размер штрафов

Легче всего отделаются пойманные на нарушении ФЛП. Если человек работает без трудового договора, то для первой и третьей групп упрощенной системы налогообложения – выносится предупреждение при первом нарушении.

Все остальные же должны уплатить штраф за каждого неоформленного работника. За первое нарушение – 60 тысяч гривен (10 минимальных зарплат). А за второе нарушение – 180 тысяч гривен (30 минимальных зарплат).

Права инспекторов

, что с 1 декабря штрафы вырастут до 65 тысяч и 195 тысяч гривен соответственно, поскольку вырастет минимальная зарплата.

Также наказывается недопущение к проведению проверки и создание препятствий в ее проведении. В таких случаях инспекторы имеют право наложить штраф.

Так как за ними право:

прийти на любое предприятие;

поговорить с сотрудниками;

посетить производственные помещения;

проверить документы о трудоустройстве сотрудников.



Нельзя отказать инспекторам в проверке / Фото Гоструда

Не все платят штрафы

Сумма начисленных и фактически уплаченных штрафов по результатам проверок существенно отличается, рассказали в Гоструда:

В 2019 году всего было начислено 1,62 миллиарда гривен штрафов, уплачены из них – 57,6 миллиона гривен.

В 2020 году из 314,6 миллиона гривен уплачены 34,1 миллиона гривен.

А с начала 2021 года из 99,4 миллиона гривен уплачены 23,1 миллиона гривен.

Мы предлагаем предпринимателям снизить размер штрафа на 50% в случае, если он будет уплачен в течение 10 банковских дней,

– рассказал Игорь Дегнера.

Теневой рынок Украины

По подсчетам Минэкономики теневая занятость приводит к ежегодным потерям бюджета в 100 миллиардов гривен. Оценка построена на данных Госстата: в начале 2021 года в Украине было 3,2 миллиона незарегистрированных наемных работников.

Из них:

1,4 миллиона – в сельском хозяйстве;

557 000 – в строительстве;

520 000 – в сфере торговли.

Хотя на самом деле суммы могут быть больше: некоторые специалисты считают оценку Госстата заниженной. Возможные масштабы этого явления – 4-5 миллионов человек. То есть потери бюджета могут быть более существенными,

– считает Дегнера.



Чаще всего избегают уплаты налогов в сфере гостеприимства / Фото Unsplash

Чтобы не нарушать законодательство, работодатели часто маскируют своих работников под ФЛП или вместо трудовых договоров заключают с ними гражданско-правовые договоры.

Почему не стоит работать по-черному

Неофициальный труд – это не просто вред экономике страны, но и себе. Так как в первую очередь – это отсутствие гарантий.

Официально трудоустроенный работник может ожидать:

Пенсию, потому что за работника вносятся страховые взносы в Пенсионный фонд.

Оплачиваемый отпуск.

Оплачиваемые больничные.

Выплаты по безработице в случае увольнения.

Работник без трудового договора же теряет все эти гарантии. Отпуск и оплачиваемые больничные предоставляются только по устной договоренности, а пенсии и выплат по безработице можно не ожидать, разве что минимальных.

Налоговая амнистия

К тому же с новыми правилами финмониторинга труднее совершать покупки и делать переводы, если деньги получены неофициально. Подробнее об этом читайте в материале " Блокирование переводов и штрафов: почему украинцы жалуются на финмониторинг ".

Украинцы, которые в прошлом, а именно до 2021 года, получали зарплату в конверте, имеют возможность ее отбелить в рамках налоговой амнистии. Она начнется 1 сентября 2021 года и продлится год.

Однако с этих денег придется уплатить налог – 5%. А для тех, кто вложит деньги в ОВГЗ (облигации внутригосударственного займа), ставка налога – 2,5%.

Подробнее Налоговая амнистия 2021 года: придется ли всем уплатить 5% своих сбережений