Государственная налоговая служба обнародовала новые небюджетные счета 3556 для уплаты единого социального взноса. Новые счета для уплаты ЕСВ вступят в силу с 1 января 2021 года.

Территориальные органы Госказначейства и ГНС будут иметь свои счета для зачисления поступлений в государственный и местные бюджеты. Об этом сообщили на сайте Государственной налоговой службы.

Обратите внимание Справедливое правосудие: легко ли украинским и иностранным предпринимателям защитить свои права

Процедура уплаты ЕСВ

При уплате единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование поле "Назначение платежа" расчетного документа нужно заполнять так:

служебный код – *; код вида уплаты 101 (уплата суммы единого взноса); код по ЕГРПОУ плательщика, осуществляющего уплату; печатается разъяснительная информация о назначении платежа; не заполнять; не заполнять; не заполняется.



Как выглядит поле "Назначение платежа" / таблица ГНС

Счета для уплаты единого социального счета по областям можно найти на сайте Государственной налоговой службы.

Отметим! Система электронных платежей Национального банка Украины (СЭП) с 3 августа 2020 года заработала в режиме 23 на 7. Система доступна для проведения межбанковских платежей 23 часа в сутки 7 дней в неделю.

Уплата ЕСВ: коротко