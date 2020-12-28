Уплата ЕСВ: налоговая обнародовала новые счета
Государственная налоговая служба обнародовала новые небюджетные счета 3556 для уплаты единого социального взноса. Новые счета для уплаты ЕСВ вступят в силу с 1 января 2021 года.
Территориальные органы Госказначейства и ГНС будут иметь свои счета для зачисления поступлений в государственный и местные бюджеты. Об этом сообщили на сайте Государственной налоговой службы.
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Процедура уплаты ЕСВ
При уплате единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование поле "Назначение платежа" расчетного документа нужно заполнять так:
- служебный код – *;
- код вида уплаты 101 (уплата суммы единого взноса);
- код по ЕГРПОУ плательщика, осуществляющего уплату;
- печатается разъяснительная информация о назначении платежа;
- не заполнять;
- не заполнять;
- не заполняется.
Как выглядит поле "Назначение платежа" / таблица ГНС
Счета для уплаты единого социального счета по областям можно найти на сайте Государственной налоговой службы.
Уплата ЕСВ: коротко
- В декабре в Украине действовала программа компенсации бизнеса из-за ужесточения карантинных ограничений.
- Это единовременная компенсация субъектам хозяйствования уплаченного в 2020 году единого социального взноса (ЕСВ).
- Размер единовременной компенсации рассчитывался как среднее значение уплаченного ЕСВ за последние 10 месяцев.
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