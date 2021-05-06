Рассказываем о том, на самом ли деле наличные окажутся вне закона, что хотят принять депутаты и чего ожидать украинцам.

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Что это за законопроект

В начале 2021 года президент Украины Владимир Зеленский подал в Раду законопроекты, которые позволили бы легализовать имущество и доходы, приобретенные за счет теневых доходов, впрочем, владельцам пришлось бы один раз уплатить за них небольшие налоги.

Это, кстати, не первая попытка правительства провести налоговую амнистию. После появления президентских законопроектов в Раде зарегистрировали еще четыре альтернативных документа, которые, однако, мало чем отличаются. Речь идет о том, что в ближайшие годы в Украине должно состояться одноразовое декларирование активов физических лиц.

Так, каждый украинец сможет подать полную информацию о своем состоянии, недвижимости, земельных участках, авто и тому подобное. Происхождение имущества указывать не нужно, но в том случае, если за него не были уплачены налоги, придется уплатить определенный процент.

Руководство страны уверяет – декларирование будет сугубо добровольным, и никто никого не будет обязывать подавать декларацию о своем состоянии.

Но больше всего споров вызвал именно законопроект №5153, в котором, собственно, и предлагалось отнести наличные в банк и уплатить за них налоги. В документе сказано, что украинцы смогут добровольно задекларировать ту часть своих доходов и имущества, которые они купили за теневые доходы (то есть те, из которых не заплатили налог на доходы физических лиц 18% и военный сбор 1,5%). Речь идет о теневых доходах, полученных за любой период, но только до 1 января 2021 года.

В течение 10 дней после декларирования состояния, купленного за необлагаемые деньги, "амнистированный" должен заплатить налог на легализацию:

5% от стоимости, если имущество или средства находятся в Украине, в частности на банковских счетах, в ценных бумагах или банковских металлах,

9% от стоимости имущества, если украинец держит его за границей (в оффшорах),

2,5% – при условии, что на эти "теневые" доходы были куплены облигации государственного займа.

С этого момента счет в банке, недвижимость или доля в бизнесе считаются "чистыми", и ни налоговая, ни суды не смогут интересоваться, уплатили ли налоги из тех денег, за которые это все приобрели.

Кроме того, налоговая амнистия не распространяется на средства, полученные преступным путем, или связанные с терроризмом: то есть речь идет только о заработанном, а не об украденном или полученном от преступных схем.

Украинцам придется декларировать свои накопления / Фото Pixabay

Украинцы, которые приобрели небольшое имущество, могут получить налоговую амнистию, не подавая никаких деклараций: если речь идет о квартире в 120 квадратных метров, доме в 240 квадратов, транспортном средстве стоимостью до 2,25 миллиона гривен. Также амнистия не будет действовать на наличные "под матрасом", деньги нужно будет положить на счет, приобрести на них имущество или ценные бумаги.

Следовательно, отчитываться придется и предпринимателям, которые скрывали часть своих доходов, и наемным работникам, которые получают зарплату в конвертах, и тем, кто выезжает на заработки заграницу, и тем, кто работает на фрилансе.

Что об этом говорят эксперты

По словам главы финансового комитета Верховной Рады Даниила Гетманцева, налоговая амнистия должна вернуть в украинскую экономику и в правовое поле большой капитал, поэтому украинский бюджет может единовременно получить дополнительный миллиард долларов, если речь пойдет об основной ставке налога на легализацию – 5%.

На своей странице в фейсбуке политик объяснил, что декларирование будет сугубо добровольным, но отметил, что деньги, которые человек захочет задекларировать и "вывести из тени", обязательно придется нести в банк, а уже в какой – украинцы смогут выбрать сами.

Александр Хмелевский, кандидат экономических наук, независимый эксперт, объяснил, что законопроект никоим образом не обязывает всех нести деньги в банки и платить с них налоги. То, что наличные не включены в перечень активов, которые попадают под налоговую амнистию, объясняется тем, что наличные невозможно проконтролировать. То есть, человек может задекларировать несуществующую наличность, уплатить с нее 5%, а потом всю жизнь не платить налоги и объяснять, что это средства из той наличности, которую он уже задекларировал.

С другой стороны, целью амнистии является легализация средств граждан с тем, чтобы они в дальнейшем платили с них налоги уже в полном объеме. Средства, которые остаются в наличной форме, не будут учитываться и с них не будут уплачиваться налоги. То есть, закон стимулирует граждан отнести свою наличность в банки, задекларировать ее и уплатить с нее 5% налога. Если же вы не будете декларировать свои средства в банках или другие активы как доходы, или положите наличные на свой счет в банк не декларируя их как полученный доход, то ничего вам платить за это не нужно,

– говорит Хмелевский.



После окончания налоговой амнистии украинцев могут дополнительно проверить / Фото Pixabay

Он добавил, ожидается, что в дальнейшем государство усилит контроль за доходами и расходами граждан. Тогда все граждане будут обязаны заполнять декларации и платить с доходов налоги уже в полном объеме. Уже сейчас Министерство финансов проводит верификацию лиц, которые получают субсидии и социальную помощь. Формируются базы данных, которые охватывают сведения о владении недвижимостью, автотранспортом и другими активами.

Планируют отслеживать все покупки, которые осуществляют граждане, стоимостью больше 50 тысяч гривен, поездки за границу, и тому подобное. Не исключено, что такая система со временем охватит всех граждан. То есть, государство стремится установить тотальный контроль над финансами людей и заставить их платить налоги. Удастся ли это сделать, зависит от готовности общества защищать свои права. Тем не менее, в любом случае такие попытки негативно скажутся на экономике страны,

– говорит эксперт.

Виктор Таран, политический эксперт, основатель Центра "Эйдос", отметил, что люди, которые накопили наличные, давно нашли возможность их легализовать. Например, чиновники сделали это через электронные декларации. А в новом законопроекте налоговая амнистия не касается средств, которые скрывали чиновники.

Не представляю, как депутаты будут голосовать за этот документ, особенно это касается мажоритарщиков, которым после такого голосования лучше на округа не возвращаться. Не представляю, как они будут объяснять избирателям, что своим голосованием залезли в карманы и ограбили каждого украинца на 5% их сбережений,

– говорит Таран.

Он добавил, что эта инициатива превратится в очередной фарс. В то же время, если вдруг законопроект будет проголосован, то это приведет к тем же результатам, как и предыдущая инициатива Гетманцева накинуть фискальную удавку ФЛП – падению рейтинга Зеленского и Налоговому майдану.

Эксперты также уверены, что, хотя декларирование и называют добровольным, после того, как налоговая амнистия закончится, к тем, кто не подал декларацию, могут прийти проверки, чтобы узнать, не уклоняется ли человек от уплаты налогов.