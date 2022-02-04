Налоговая амнистия: сколько уже задекларировали и уплатили в бюджет украинцы

Благодаря налоговой амнистии в бюджет уже поступило около 100 миллионов гривен. Об этом сообщил глава налогового комитета Верховной Рады Данило Гетманцев.

Результаты налоговой амнистии

За более чем пять месяцев действия программы сумма амнистированных активов составляет 1 576 миллионов гривен.

В бюджет из них поступило 91,9 миллиона гривен, по состоянию на 3 февраля 2022 года.

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Налоговая амнистия успешно продолжается, до ее завершения осталось 7 месяцев,

– напомнил Гетманцев.

Напомним, что так называемую "нулевую декларацию" украинцы могли представить с 1 сентября текущего года. Продлится она год.

Результаты налоговой амнистии по состоянию на 3 февраля 2022 года / Инфографика Данила Гетманцева

Что нужно знать о налоговой амнистии

Налоговая амнистия касается только тех украинцев, которые избегали уплаты налогов любым способом: работали неофициально или получали зарплату в конверте. Поэтому, чтобы налогообложить свои "деньги из-под матраса" в Минфине советуют действовать следующим образом:

обратиться в банк, где открою счет и выдадут соответствующую справку;

затем в электронном виде заполнить декларацию и прикрепить справку от банка;

последний шаг – отправить декларацию в Налоговую.

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От того, какой актив декларируют и где он находится, зависит и размер налога, который стоит заплатить.