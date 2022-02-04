Налоговая амнистия: сколько уже задекларировали и уплатили в бюджет украинцы
Источник:телеграм канал Данила Гетманцева
Благодаря налоговой амнистии в бюджет уже поступило около 100 миллионов гривен. Об этом сообщил глава налогового комитета Верховной Рады Данило Гетманцев.
Результаты налоговой амнистии
- За более чем пять месяцев действия программы сумма амнистированных активов составляет 1 576 миллионов гривен.
- В бюджет из них поступило 91,9 миллиона гривен, по состоянию на 3 февраля 2022 года.
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Налоговая амнистия успешно продолжается, до ее завершения осталось 7 месяцев,
– напомнил Гетманцев.
Напомним, что так называемую "нулевую декларацию" украинцы могли представить с 1 сентября текущего года. Продлится она год.
Результаты налоговой амнистии по состоянию на 3 февраля 2022 года / Инфографика Данила Гетманцева
Что нужно знать о налоговой амнистии
Налоговая амнистия касается только тех украинцев, которые избегали уплаты налогов любым способом: работали неофициально или получали зарплату в конверте. Поэтому, чтобы налогообложить свои "деньги из-под матраса" в Минфине советуют действовать следующим образом:
- обратиться в банк, где открою счет и выдадут соответствующую справку;
- затем в электронном виде заполнить декларацию и прикрепить справку от банка;
- последний шаг – отправить декларацию в Налоговую.
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