Результаты налоговой амнистии

За более чем пять месяцев действия программы сумма амнистированных активов составляет 1 576 миллионов гривен.

В бюджет из них поступило 91,9 миллиона гривен, по состоянию на 3 февраля 2022 года.

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Налоговая амнистия успешно продолжается, до ее завершения осталось 7 месяцев,

– напомнил Гетманцев.

Напомним, что так называемую "нулевую декларацию" украинцы могли представить с 1 сентября текущего года. Продлится она год.

Результаты налоговой амнистии по состоянию на 3 февраля 2022 года / Инфографика Данила Гетманцева

Что нужно знать о налоговой амнистии

Налоговая амнистия касается только тех украинцев, которые избегали уплаты налогов любым способом: работали неофициально или получали зарплату в конверте. Поэтому, чтобы налогообложить свои "деньги из-под матраса" в Минфине советуют действовать следующим образом:

обратиться в банк, где открою счет и выдадут соответствующую справку;

затем в электронном виде заполнить декларацию и прикрепить справку от банка;

последний шаг – отправить декларацию в Налоговую.

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Примите во внимание! От того, какой актив декларируют и где он находится, зависит и размер налога, который стоит заплатить.