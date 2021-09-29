Первые результаты налоговой амнистии

Начиная с 1 сентября население может задекларировать свои необлагаемые доходы, легализовав финансовые накопления. Гетманцев сообщил, что за 3 недели:

задекларировано – почти 33 миллиона гривен,

уплачено в бюджет – 1,6 миллиона гривен.

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Это небольшая сумма, но мы только начинаем это движение и понимаем, что люди смотрят, делают оценки. Вчера было у нас совещание – прозвучало о десятках тысяч звонков граждан, то есть ажиотаж большой,

– рассказал Гетманцев.

Как облагаются "деньги из-под матраса"

Нардеп рассказал, что если украинец решил легализовать свои необлагаемые финансы, то ему нужно:

обратиться в банк;

дальше банк открывает счет и выдает справку, что вы положили деньги на специальный счет;

после этого нужно заполнить в электронном виде декларацию и приложить к ней справку, которую перед этим выдал банк;

отправить декларацию в Налоговую.

Платите 5%. Это все, что вам нужно сделать. Декларация является свидетельством того, что вы амнистированы на эту сумму,

– пояснил Гетманцев.

Как задекларировать не деньги, а другие активы

По словам "слуги народа", если активы иные, чем деньги, они просто заполняются в декларации, и никто не проверяет оценку активов, которые есть в Украине.