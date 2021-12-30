Налоговая амнистия: сколько поступило в бюджет на конец 2021 года

Благодаря налоговой амнистии в бюджет уже поступило более 67 миллионов гривен на конец 2021 года. Об этом сообщил глава налогового комитета Верховной Рады Данило Гетманцев.

Результаты налоговой амнистии

За четыре месяца действия программы украинцы задекларировали 1,11 миллиарда гривен.

В бюджет из них поступило 67,4 миллиона гривен, по состоянию на конец 2021 года

Читайте Денежная помощь Украине от международных партнеров в 2021 году: Шмыгаль назвал сумму

За последний месяц динамика стремительно растет, общество постепенно лишается страхов, связанных с добровольным декларированием,

– делится Гетманцев.

Также глава налогового комитета добавил, что до конца налоговой амнистии осталось 8 месяцев. Напомним, что так называемую "нулевую декларацию" украинцы могли представить с 1 сентября текущего года. Продлится она год.

Результаты налоговой амнистии на конец 2021 года / Инфографика по телеграмме Гетманцева

Что нужно знать о налоговой амнистии

Налоговая амнистия касается только тех украинцев, которые избегали уплаты налогов любым способом: работали неофициально или получали зарплату в конверте. Поэтому, чтобы налогообложить свои "деньги из-под матраса" в Минфине советуют действовать следующим образом:

обратиться в банк, где открою счет и выдадут соответствующую справку;

затем в электронном виде заполнить декларацию и прикрепить справку от банка;

последний шаг – отправить декларацию в Налоговую.

Больше об этом Налоговая амнистия 2021 года: придется ли всем уплатить 5% своих сбережений

Сколько украинцы вывели денег из тени: смотрите видео

От того, какой актив декларируют и где он находится, зависит и размер налога, который стоит заплатить.