Налоговая амнистия: сколько поступило в бюджет на конец 2021 года
Источник:телеграм канал Данила Гетманцева
Благодаря налоговой амнистии в бюджет уже поступило более 67 миллионов гривен на конец 2021 года. Об этом сообщил глава налогового комитета Верховной Рады Данило Гетманцев.
Результаты налоговой амнистии
- За четыре месяца действия программы украинцы задекларировали 1,11 миллиарда гривен.
- В бюджет из них поступило 67,4 миллиона гривен, по состоянию на конец 2021 года
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За последний месяц динамика стремительно растет, общество постепенно лишается страхов, связанных с добровольным декларированием,
– делится Гетманцев.
Также глава налогового комитета добавил, что до конца налоговой амнистии осталось 8 месяцев. Напомним, что так называемую "нулевую декларацию" украинцы могли представить с 1 сентября текущего года. Продлится она год.
Результаты налоговой амнистии на конец 2021 года / Инфографика по телеграмме Гетманцева
Что нужно знать о налоговой амнистии
Налоговая амнистия касается только тех украинцев, которые избегали уплаты налогов любым способом: работали неофициально или получали зарплату в конверте. Поэтому, чтобы налогообложить свои "деньги из-под матраса" в Минфине советуют действовать следующим образом:
- обратиться в банк, где открою счет и выдадут соответствующую справку;
- затем в электронном виде заполнить декларацию и прикрепить справку от банка;
- последний шаг – отправить декларацию в Налоговую.
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