Результаты налоговой амнистии

За четыре месяца действия программы украинцы задекларировали 1,11 миллиарда гривен.

В бюджет из них поступило 67,4 миллиона гривен, по состоянию на конец 2021 года

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За последний месяц динамика стремительно растет, общество постепенно лишается страхов, связанных с добровольным декларированием,

– делится Гетманцев.

Также глава налогового комитета добавил, что до конца налоговой амнистии осталось 8 месяцев. Напомним, что так называемую "нулевую декларацию" украинцы могли представить с 1 сентября текущего года. Продлится она год.

Результаты налоговой амнистии на конец 2021 года / Инфографика по телеграмме Гетманцева

Что нужно знать о налоговой амнистии

Налоговая амнистия касается только тех украинцев, которые избегали уплаты налогов любым способом: работали неофициально или получали зарплату в конверте. Поэтому, чтобы налогообложить свои "деньги из-под матраса" в Минфине советуют действовать следующим образом:

обратиться в банк, где открою счет и выдадут соответствующую справку;

затем в электронном виде заполнить декларацию и прикрепить справку от банка;

последний шаг – отправить декларацию в Налоговую.

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Важно! От того, какой актив декларируют и где он находится, зависит и размер налога, который стоит заплатить.