Процесс будет предусматривать добровольное декларирование людьми активов, размещенных на территории Украины или за ее пределами, если они были получены за счет доходов, с которых не были уплачены налоги и сборы.
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В добровольном декларировании могут участвовать
Физические лица-резиденты Украины, в частности, и самозанятые, а также те, кто пока не являются резидентами и налогоплательщиками в Украине, но которые были ими в момент получения объекта декларирования.
Запрещено подавать декларацию
- несовершеннолетним, недееспособным, а также лицам с ограниченной дееспособностью;
- подсанкционным людям;
- тем, кто за любой год, начиная с 2005, подавал декларации в соответствии с законодательством о предотвращении коррупции.
Объектами декларирования могут быть
- недвижимость, в частности, земельные участки, объекты жилой и нежилой недвижимости;
- движимое имущество: транспорт, объекты искусства и антиквариата, драгоценные металлы и др;
- валютные ценности: банковские металлы, размещенные на счетах, национальная валюта, иностранная валюта;
- другие объекты: доли в бизнесе и другие корпоративные права, интеллектуальная собственность, ценные бумаги и финансовые инструменты, права на получение имущественной выгоды, не связанные с правом собственности на ценные бумаги.
Что может быть объектами декларирования / Инфографика ГПСУ
Не могут быть объектами декларирования
Активы, которые человек получил в результате преступной деятельности, кроме уклонения от налогов и сборов, а также нарушений валютного законодательства и законодательства об экономической конкуренции.
Кроме того, нельзя задекларировать активы, по которым начали досудебное расследование, а также те, которые находятся на счетах финучреждений государства-агрессора.
Что не может быть объектами декларирования / Инфографика ГПСУ
Ставки декларирования
По информации Минфина, общая ставка декларирования будет составлять 5%, на зарубежные активы – 9%, на облигации внутреннего государственного займа – 2,5%. Также возможны ставки 6%, 11,5% и 3% с уплатой налогового обязательства тремя равными частями ежегодно.
Какими будут ставки декларирования / Инфографика ГПСУ
Активы, которые не нужно декларировать
- жилые квартиры площадью до 120 квадратных метров, жилые дома площадью до 240 квадратных метров и объекты незавершенного строительства;
- нежилые дома некоммерческого назначения общей площадью до 60 квадратных метров;
- земельные участки в пределах бесплатной передачи;
- одно транспортное средство личного некоммерческого использования;
- другие активы, стоимость которых не превышает 400 тысяч гривен.
Процедура декларации
Задекларировать деньги можно будет через электронный кабинет плательщика, перед этим разместив деньги на спецсчета в банке.
К слову, декларирование будет проходить с 1 сентября 2021 года по 1 сентября 2022 года. Оно предоставит людям определенные гарантии.
Гарантии, которые получит субъект декларирования / Инфографика ГПСУ