Процесс будет предусматривать добровольное декларирование людьми активов, размещенных на территории Украины или за ее пределами, если они были получены за счет доходов, с которых не были уплачены налоги и сборы.

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В добровольном декларировании могут участвовать

Физические лица-резиденты Украины, в частности, и самозанятые, а также те, кто пока не являются резидентами и налогоплательщиками в Украине, но которые были ими в момент получения объекта декларирования.

Запрещено подавать декларацию

несовершеннолетним, недееспособным, а также лицам с ограниченной дееспособностью;

подсанкционным людям;

тем, кто за любой год, начиная с 2005, подавал декларации в соответствии с законодательством о предотвращении коррупции.

Объектами декларирования могут быть

недвижимость, в частности, земельные участки, объекты жилой и нежилой недвижимости;

движимое имущество: транспорт, объекты искусства и антиквариата, драгоценные металлы и др;

валютные ценности: банковские металлы, размещенные на счетах, национальная валюта, иностранная валюта;

другие объекты: доли в бизнесе и другие корпоративные права, интеллектуальная собственность, ценные бумаги и финансовые инструменты, права на получение имущественной выгоды, не связанные с правом собственности на ценные бумаги.



Что может быть объектами декларирования / Инфографика ГПСУ

Не могут быть объектами декларирования

Активы, которые человек получил в результате преступной деятельности, кроме уклонения от налогов и сборов, а также нарушений валютного законодательства и законодательства об экономической конкуренции.

Кроме того, нельзя задекларировать активы, по которым начали досудебное расследование, а также те, которые находятся на счетах финучреждений государства-агрессора.



Что не может быть объектами декларирования / Инфографика ГПСУ

Ставки декларирования

По информации Минфина, общая ставка декларирования будет составлять 5%, на зарубежные активы – 9%, на облигации внутреннего государственного займа – 2,5%. Также возможны ставки 6%, 11,5% и 3% с уплатой налогового обязательства тремя равными частями ежегодно.



Какими будут ставки декларирования / Инфографика ГПСУ Активы, которые не нужно декларировать жилые квартиры площадью до 120 квадратных метров, жилые дома площадью до 240 квадратных метров и объекты незавершенного строительства;

нежилые дома некоммерческого назначения общей площадью до 60 квадратных метров;

земельные участки в пределах бесплатной передачи;

одно транспортное средство личного некоммерческого использования;

другие активы, стоимость которых не превышает 400 тысяч гривен. Процедура декларации Какими будут ставки декларирования / Инфографика ГПСУ Задекларировать деньги можно будет через электронный кабинет плательщика, перед этим разместив деньги на спецсчета в банке. К слову, декларирование будет проходить с 1 сентября 2021 года по 1 сентября 2022 года. Оно предоставит людям определенные гарантии.



Гарантии, которые получит субъект декларирования / Инфографика ГПСУ