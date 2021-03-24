Глава Министерства финансов Украины Сергей Марченко рассказал, как государство планирует выявлять тех, кто избегает уплаты налогов. Рассказываем, какое наказание будет ждать недобросовестных граждан и, что такое налоговая амнистия.

Легализация доходов

Глава Минфина Сергей Марченко отметил, что государство дает возможность легализовать свои доходы тем, кто не сделал этого раньше и оплатить соответствующие налоги. Если же недобросовестные украинцы проигнорируют возможность, то в отношении их будут приняты соответствующие меры в рамках законодательной системы.

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Тот, кто сейчас не задекларирует доходы, после окончания амнистии будет отвечать перед законом,

– отметил Марченко.

Как будут выявлять нарушителей

К тем украинцам, которые проигнорируют, либо не захотят воспользоваться возможностью "нулевого декларирования" будут применяться косвенные методы выявления скрытых доходов. Налоговики планируют сравнивать доходы граждан, уклоняющихся от уплаты налогов и декларирования всего своего имущества, с их образом жизни.

После окончания амнистии мы начнем оценивать граждан по расходам: будем спрашивать и проверять, а на каких официальных основаниях вы заработали средства, чтобы купить дом, автомобиль и так далее,

– объясняет Марченко.

Напомним! Президент Украины Владимир Зеленский внес в парламент законопроект №5153 о предоставлении нулевой декларации. 23 марта 2021 года Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал парламенту принять законопроект №5153.

Что предусматривает законопроект Зеленского

Закон предусматривает введение налоговой амнистии активов с целью детенизации экономики Украины. Согласно закону, в период с 1 июля 2021 года до 1 июля 2022 года будет проведено единовременное (специальное) добровольное декларирование активов физических лиц.

Сбор с этого декларирования будет определяться по следующим ставкам:

5% по валютных ценностей и активов, размещенных на счетах в банках в Украине;

9% по валютных ценностей, размещенных за рубежом;

2,5% по стоимости государственных облигаций Украины, приобретенных декларантом в период с 1 января 2021 года до 20 июня 2022 года.