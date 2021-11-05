Это – общая стоимость активов, которые задекларировали в рамках проведения налоговой амнистии. Об этом сообщил глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев.
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По его словам, с каждым днем динамика улучшается, граждане подают все больше деклараций.
У нас уже 150 миллионов гривен – общая стоимость задекларированных украинцами активов в рамках проведения налоговой амнистии. Сбор – 6,9 миллиона гривен,
– подчеркнул Гетманцев.
Он отметил, что проблем нет ни с открытием счетов в банках, ни с подачей деклараций.
Результаты добровольного декларирования / Инфографика из телеграма Гетманцева
Отметим, что в октябре Гетманцев сообщал, что в рамках амнистии задекларировали уже 90,5 миллионов гривен. В то же время в бюджет поступило 4,5 миллиона гривен.
Что такое налоговая амнистия?Это одноразовое добровольное декларирование доходов, которое стартовало 1 сентября и продлится год. От того, какой именно актив декларируют и где он находится, зависит и размер налога, который стоит заплатить.
Как обложить налогом соответствующие доходы
- Сначала надо обратиться в банк. Он должен открыть счет и выдать соответствующую справку.
- После этого в электронном виде заполняется декларация. Туда же надо прикрепить справку от банка.
- Когда все действия совершите, то уже потом надо отправить декларацию в налоговую.
Полный текст сообщения Гетманцева в телеграме:
У нас уже 150 миллионов гривен – общая стоимость задекларированных украинцами активов в рамках проведения налоговой амнистии.
Сбор – 6,9 миллиона гривен. С каждым днем динамика улучшается, граждане подают все больше деклараций, проблем ни с открытием счетов в банках, ни с представлением деклараций нет.
Буду продолжать держать в курсе.