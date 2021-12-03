Налоговая амнистия: Гетманцев рассказал, сколько уплатили украинцы за три месяца

Благодаря налоговой амнистии в бюджет уже поступило более 10 миллионов гривен. Об этом рассказал глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев.

Сколько задекларировали украинцы

Гетманцев рассказывает, что за три месяца действия программы, по состоянию на 3 декабря, задекларированная сумма составляет 250 миллионов гривен. В бюджет поступило 10,4 миллионов гривен.

Читайте также Мы в постоянном диалоге с малым бизнесом, – Гетманцев показал разъяснения по РРО

Четверть миллиарда – именно такова сумма задекларированных в пределах налоговой амнистии активов граждан Украины. За последние 12 дней есть 20% роста этой суммы. Сбор в бюджет – более 10 миллионов гривен,

– написал Гетманцев.

Также он рассказал недавно в интервью изданию Forbes, что суть декларации – не собрать деньги в бюджет, а предоставить возможность людям выйти "в белую". "Мы не планируем в бюджете 2022 года ни копейки от налоговой амнистии, это все будет считаться сверхприбылью", – рассказывает Данило.

Результаты налоговой амнистии по состоянию на 3 декабря / Инфографика с телеграмма Данила Гетманцева

, что так называемую "нулевую декларацию" украинцы могли подать с 1 сентября текущего года. Продлится она год.

Актуально Налоговая амнистия 2021 года: придется ли всем уплатить 5% своих сбережений

Что нужно знать о налоговой амнистии

Налоговая амнистия касается только тех украинцев, которые избегали уплаты налогов любым способом: работали неофициально или получали зарплату в конверте. Поэтому, чтобы налогообложить свои "деньги из-под матраса" в Минфине советуют действовать следующим образом:

обратиться в банк, где открою счет и выдадут соответствующую справку;

затем в электронном виде заполнить декларацию и прикрепить справку от банка;

последний шаг – отправить декларацию в Налоговую.

От того, какой актив декларируют и где он находится, зависит и размер налога, который стоит заплатить.