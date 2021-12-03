Сколько задекларировали украинцы

Гетманцев рассказывает, что за три месяца действия программы, по состоянию на 3 декабря, задекларированная сумма составляет 250 миллионов гривен . В бюджет поступило 10,4 миллионов гривен.

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Четверть миллиарда – именно такова сумма задекларированных в пределах налоговой амнистии активов граждан Украины. За последние 12 дней есть 20% роста этой суммы. Сбор в бюджет – более 10 миллионов гривен,

– написал Гетманцев.

Также он рассказал недавно в интервью изданию Forbes , что суть декларации – не собрать деньги в бюджет, а предоставить возможность людям выйти "в белую". "Мы не планируем в бюджете 2022 года ни копейки от налоговой амнистии, это все будет считаться сверхприбылью", – рассказывает Данило.

Результаты налоговой амнистии по состоянию на 3 декабря / Инфографика с телеграмма Данила Гетманцева

Напомним , что так называемую "нулевую декларацию" украинцы могли подать с 1 сентября текущего года. Продлится она год.

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Что нужно знать о налоговой амнистии

Налоговая амнистия касается только тех украинцев, которые избегали уплаты налогов любым способом: работали неофициально или получали зарплату в конверте. Поэтому, чтобы налогообложить свои "деньги из-под матраса" в Минфине советуют действовать следующим образом:

обратиться в банк, где открою счет и выдадут соответствующую справку;

затем в электронном виде заполнить декларацию и прикрепить справку от банка;

последний шаг – отправить декларацию в Налоговую.