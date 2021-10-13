Налоговая амнистия: Гетманцев поделился сколько денег уже получил бюджет

13 октября 2021 , 14:46
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телеграмм канал Даниила Гетманцева

В рамках налоговой амнистии уже задекларировано более 90 миллионов гривен, а количество деклараций с каждым днем растет. Об этом рассказал председатель налогового комитета Верховной Рады Данил Гетманцев в своем телеграмм-канале.

Сколько заплатили и задекларировали украинцы

"На сегодня в рамках налоговой амнистии задекларировано уже 90,5 миллионов гривен. В бюджет поступило 4,5 миллиона гривен. Количество деклараций с каждым днем растет", – написал Гетманцев в телеграмм-канале. 

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Обратите внимание! Глава НБУ ранее отмечал, что в Украине объем "серой" экономики составляет до 30% ВВП. Что касается сбережений, то украинцы, начиная с 2010 года, накопили  вне банковской системы около 30 – 35 миллиардов долларов , согласно оценке регулятора. 

Что такое налоговая амнистия

Налоговая амнистия, принятая законопроектом №5153 , – это освобождение от ответственности за неуплату налогов в обмен на добровольное декларирование.

Как задекларировать накопленные финансы вне банковской системы:

  • обратиться в банк;
  • дальше банк открывает счет и выдает справку, что вы положили деньги на специальный счет;
  • после этого нужно заполнить в электронном виде декларацию и приложить к ней справку, которую перед этим выдал банк;
  • отправить декларацию в Налоговую.
Напомним, что за первые три недели действия налоговой амнистии украинцы успели задекларировать более 33 миллионов гривен, а в бюджет уплачено 1,6 миллиона гривен. Подробнее об этом, читайте здесь.
Автор: Дар'я Вереньова