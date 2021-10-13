Налоговая амнистия: Гетманцев поделился сколько денег уже получил бюджет
13 октября 2021 , 14:46Читати новину українською
Источник:телеграмм канал Даниила Гетманцева
В рамках налоговой амнистии уже задекларировано более 90 миллионов гривен, а количество деклараций с каждым днем растет. Об этом рассказал председатель налогового комитета Верховной Рады Данил Гетманцев в своем телеграмм-канале.
Сколько заплатили и задекларировали украинцы
"На сегодня в рамках налоговой амнистии задекларировано уже 90,5 миллионов гривен. В бюджет поступило 4,5 миллиона гривен. Количество деклараций с каждым днем растет", – написал Гетманцев в телеграмм-канале.
Интересно Налоговая амнистия 2021 года: придется ли всем уплатить 5% своих сбереженийОбратите внимание! Глава НБУ ранее отмечал, что в Украине объем "серой" экономики составляет до 30% ВВП. Что касается сбережений, то украинцы, начиная с 2010 года, накопили вне банковской системы около 30 – 35 миллиардов долларов , согласно оценке регулятора.
Что такое налоговая амнистияНалоговая амнистия, принятая законопроектом №5153 , – это освобождение от ответственности за неуплату налогов в обмен на добровольное декларирование.
Как задекларировать накопленные финансы вне банковской системы:
- обратиться в банк;
- дальше банк открывает счет и выдает справку, что вы положили деньги на специальный счет;
- после этого нужно заполнить в электронном виде декларацию и приложить к ней справку, которую перед этим выдал банк;
- отправить декларацию в Налоговую.