Что нужно знать о налоговой амнистии

Налоговая амнистия, принятая законопроектом №5153, – это освобождение от ответственности за неуплату налогов в обмен на добровольное декларирование.

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То есть, если все время ваша зарплата была "белая", то есть полностью официальная и вы при этом не получали деньги "в конверте", то вам нечего декларировать. Однако, если часть дохода вы же получали "в конверте" или купили товар, недвижимость, машину или технику за необлагаемые доходы, то налоговая амнистия для вас.

Обязательна ли она для каждого украинца

Налоговая амнистия, которая начнется 1 сентября 2020 года и продлится год, является добровольной. То есть касается только украинцев, которые избегали уплаты налогов в любой способ: работали неофициально или получали зарплату в конверте.

Однако следует понимать, что люди, которые не подали декларацию, будут считаться таковыми, которые не имеют имущества или активов, из которых не уплатили налогов. А если же имеют, то в будущем они могут столкнуться с трудностями использовать эти деньги на покупку дома, автомобиля или даже путевки на море.

Воспользуешься такой помощью государства – сможешь использовать свои деньги и избежать в будущем ответственности. Не воспользуешься – потом будешь объяснять, откуда у тебя деньги, если государство введет какие-то дополнительные нормы,

– заявил председатель профильного комитета Данил Гетманцев.

Что нужно декларировать

Нужно декларировать необлагаемые активы, которые приобрели до 2021 года, в частности:

валютные ценности;

недвижимость;

движимое имущество, в том числе объекты искусства;

доли в юридических лицах;

ценные бумаги;

права на получение прибыли при отсутствии корпоративных прав;

другое (банковские металлы и все, что приносит или может приносить доход).



Наличные в налоговой амнистии / Фото Unsplash

А вот наличные декларировать нельзя. Для этого нужно отнести их в любой банк и положить на счет.

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Обратите внимание, что при добровольном декларировании источники поступления указывать не нужно.

На что не распространяется налоговая амнистия

незаконно полученные деньги – уголовные дела, связанные с отмыванием денег, торговлей людьми, наркотиками;

активы на территории России;

кражи;

взятки.

Какой налог придется заплатить

Налог на доходы физических лиц в Украине – 18% плюс 1,5% военного сбора. Это то, что платили украинцы, которые жили по-белому. Для тех, кто избегал уплаты налогов, предлагают такие ставки в рамках одноразовой налогового амнистии:

5% на валютные ценности и активы, размещенные на счетах в банках в Украине;

9%, если эти активы за рубежом.

При этом ставка существенно уменьшается – до 2,5%, – если задекларированные доходы вложить в государственные облигации Украины в период с 1 января 2021 года до 20 июня 2022 года.

Этот сбор можно оплатить одним платежом в течение месяца после объявления или разбить на 3 платежи в течение 3 лет. Но в таком случае ставка выше.

Отметим, что ОВГЗ (облигация внутригосударственной ссуды) гарантированны государством. В отличие от депозитов, доход с них не облагается. На последнем аукционе ОВГЗ Минфин выставил ценные бумаги с доходностью 11 – 12% годовых.

Для чего налоговая амнистия

Первая цель – детенизация экономики . По данным сайта Цена Государства, 40% экономики Украины – в тени. От этого страдают все: государство из-за недополучения доходов, честный бизнес, который не может конкурировать с теневым бизнесом и обычные украинцы. Поэтому налоговая амнистия в теории эту долю может уменьшить.

. По данным сайта Цена Государства, 40% экономики Украины – в тени. От этого страдают все: государство из-за недополучения доходов, честный бизнес, который не может конкурировать с теневым бизнесом и обычные украинцы. Поэтому налоговая амнистия в теории эту долю может уменьшить. Вторая цель – это наполнение бюджета. Данил Гетманцев в интервью Главкому заявил, что на руках у населения 50 миллиардов долларов, которые они могут легализовать. Определенно, не все украинцы бросятся декларировать свои доходы, но ожидают привлечь 1 миллиард долларов в результате налоговой амнистии. Для сравнения, в бюджете-2021 заложены доходы на уровне 1,08 триллиона гривен. Из них 1 миллиард долларов – это 2,5%, что является весомой долей.

Отметим, что экономисты и политологи, опрошенные 24 каналом, основном критикуют налоговую амнистию. Подробнее об их аргументах читайте в материале.

Опыт других стран

Налоговая амнистия – не изобретение Украины. К ней в свое время прибегали как развитые страны, так и развивающиеся. Гетманцев отметил, что украинский вариант разрабатывают на основе свежих примеров из Индонезии и Аргентины.

Пример Индонезии

Индонезия, одна из крупнейших экономик Юго-Восточной Азии. Страна ввела программу налоговой амнистии, чтобы вернуть активы в страну, которые вывели в оффшоры.



Программа налоговой амнистии в Индонезии / Фото The Conversation

Программа включает налоговые льготы и иммунитет от судебного преследования за то, что граждане задекларируют необлагаемые доходы. Ее запустили еще в июле 2016 года и поступления в бюджет действительно выросли.

В Индонезии большой разрыв между богатыми и бедными. Хотя богатые люди составляют лишь 1% населения Индонезии, они владеют половиной общего богатства страны. Правительство Индонезии подсчитало, что более 303 миллиардов долларов содержатся многими индонезийцами в оффшорных зонах, таких как Сингапур, Гонконг и Британские Виргинские острова. Вывод такого капитала за пределы Индонезии привел к постоянному дефициту бюджета.

Какое налогообложение предлагали в Индонезии:

2% на внутренние активы и 4% в оффшорные активы за первые три месяца;

3% и 6% в следующие три месяца;

5% и 10% за последние три месяца.

Программа действовала 9 месяцев. Кроме того, у участников не требовали декларировать происхождение доходов, а также освобождали от судебного преследования. Единственное требование – эти деньги переводить в конкретные инвестиционные инструменты, подготовленные индонезийскими финансовыми органами, такие как государственные и корпоративные облигации, коллективные инвестиционные договоры и инвестиции в недвижимость.

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Программу называют одной из самых успешных в мире, хотя есть критики. Программу обвиняют в слишком лояльном отношении к тем, кто уклонялся от налогов, а также в несправедливости в отношении тех, кто стабильно платит налоги.

За 9 месяцев к программе присоединились почти миллион индонезийцев и задекларировали 366 миллиардов долларов. Это 40% ВВП страны.