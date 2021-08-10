Налогообложение криптовалютных транзакций в США: поддержал ли Сенат поправку
Источник:CNBC
Сенат США 9 августа отклонил поправку, предусматривающую налогообложение криптовалютных транзакций. Привлеченные средства должны были направить на финансирование инфраструктурного законопроекта Байдена.
Что предусматривает законопроект
Законопроектом, который отклонил Сенат, предусмотрено, что любая криптокомпания – брокер, а соответственно обязана предоставлять отчетность по операциям с криптовалютой Налоговой службе США (IRS). Также бизнес должен докладывать о переводах от 10 тысяч долларов, согласно законопроекту.
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Несовершенство законопроекта
Определенная коллизия законопроекта заключается в том, что большая часть валидаторов и майнер не смогут заполнять соответствующую форму о своих клиентах, поскольку у них просто нет необходимых данных. Поэтому законодательное закрепление такого требования приравнивалось бы к запрету работы с криптовалютой и жесткой ее зарегулированности.
Никто не отрицает, что здесь есть проблема. Мы будем просить этих людей предоставить информацию, которой они не имеют. Нам придется разгребать бардак, которого мы могли бы избежать,
– прокомментировал сенатор Туми.
Компромисс руководительницы Минфина США
Поправка, которая стала результатом компромисса между двумя партиями и получила поддержку от министра финансов США Джанет Йеллен, предлагает исключить из этого срока всех, кто не работает напрямую с инвесторами.
Почему Сенат не поддержал поправку
Для того чтобы Сенат поддержал законопроект, все должны были проголосовать единогласно. Однако сенатор Ричард Шелби выступил против, а соответственно единодушного согласия – не произошло, но первоначальное определение останется в силе.Напомним , что прогнозируемо налогообложения криптовалютных транзакций позволит дополнительно привлечь 28 миллиардов долларов для финансирования проекта развития инфраструктуры США.
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Что думаю сторонники криптовалюты
Те кто любит криптовалюту, опасается, что новые правила игры могут подавить криптоинновацию в США и вытолкнет бизнес за границу.
Это мнение разделяет Кристин Смит, исполнительный директор Blockchain Association. Она считает, что действующая редакция законопроекта об инфраструктуре содержит вредные требования к налоговой отчетности, которые многие участники криптосистемы не способны выполнить.
В результате многие из них будут вынуждены перебазироваться за границу, что обойдется стране рабочих мест и экономического роста,
– рассказывает Смит.
Криптовалюта: последние новости
- Аналитик Bloomberg Майк Макглоун считает, что биткойн может достичь 100 тысяч долларов уже в ближайшее время.
- С начала августа криптовалюта Dogecoin, которую назвали в честь мема DOGE (желтая собака), выросла на 25%. Она – в десятке лучших криптовалют по прибыльности в 2021 году.
- Криптовалюта Ethereum по состоянию на 5 августа стоила 772 долларов за монету, а ее рыночная капитализация составляла 324,3 миллиарда долларов.