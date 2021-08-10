Что предусматривает законопроект

Законопроектом, который отклонил Сенат, предусмотрено, что любая криптокомпания – брокер, а соответственно обязана предоставлять отчетность по операциям с криптовалютой Налоговой службе США (IRS). Также бизнес должен докладывать о переводах от 10 тысяч долларов, согласно законопроекту.

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Несовершенство законопроекта

Определенная коллизия законопроекта заключается в том, что большая часть валидаторов и майнер не смогут заполнять соответствующую форму о своих клиентах, поскольку у них просто нет необходимых данных. Поэтому законодательное закрепление такого требования приравнивалось бы к запрету работы с криптовалютой и жесткой ее зарегулированности.

Никто не отрицает, что здесь есть проблема. Мы будем просить этих людей предоставить информацию, которой они не имеют. Нам придется разгребать бардак, которого мы могли бы избежать,
прокомментировал сенатор Туми.

Компромисс руководительницы Минфина США

Поправка, которая стала результатом компромисса между двумя партиями и получила поддержку от министра финансов США Джанет Йеллен, предлагает исключить из этого срока всех, кто не работает напрямую с инвесторами.

Почему Сенат не поддержал поправку

Для того чтобы Сенат поддержал законопроект, все должны были проголосовать единогласно. Однако сенатор Ричард Шелби выступил против, а соответственно единодушного согласия – не произошло, но первоначальное определение останется в силе.

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Что думаю сторонники криптовалюты

Те кто любит криптовалюту, опасается, что новые правила игры могут подавить криптоинновацию в США и вытолкнет бизнес за границу.

Это мнение разделяет Кристин Смит, исполнительный директор Blockchain Association. Она считает, что действующая редакция законопроекта об инфраструктуре содержит вредные требования к налоговой отчетности, которые многие участники криптосистемы не способны выполнить.

В результате многие из них будут вынуждены перебазироваться за границу, что обойдется стране рабочих мест и экономического роста,
рассказывает Смит.

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