Что предусматривает законопроект

Законопроектом, который отклонил Сенат, предусмотрено, что любая криптокомпания – брокер, а соответственно обязана предоставлять отчетность по операциям с криптовалютой Налоговой службе США (IRS). Также бизнес должен докладывать о переводах от 10 тысяч долларов, согласно законопроекту.

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Несовершенство законопроекта

Определенная коллизия законопроекта заключается в том, что большая часть валидаторов и майнер не смогут заполнять соответствующую форму о своих клиентах, поскольку у них просто нет необходимых данных. Поэтому законодательное закрепление такого требования приравнивалось бы к запрету работы с криптовалютой и жесткой ее зарегулированности.

Никто не отрицает, что здесь есть проблема. Мы будем просить этих людей предоставить информацию, которой они не имеют. Нам придется разгребать бардак, которого мы могли бы избежать,

– прокомментировал сенатор Туми.

Компромисс руководительницы Минфина США

Поправка, которая стала результатом компромисса между двумя партиями и получила поддержку от министра финансов США Джанет Йеллен, предлагает исключить из этого срока всех, кто не работает напрямую с инвесторами.

Почему Сенат не поддержал поправку

Для того чтобы Сенат поддержал законопроект, все должны были проголосовать единогласно. Однако сенатор Ричард Шелби выступил против, а соответственно единодушного согласия – не произошло, но первоначальное определение останется в силе.

Напомним , что прогнозируемо налогообложения криптовалютных транзакций позволит дополнительно привлечь 28 миллиардов долларов для финансирования проекта развития инфраструктуры США.

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Что думаю сторонники криптовалюты

Те кто любит криптовалюту, опасается, что новые правила игры могут подавить криптоинновацию в США и вытолкнет бизнес за границу.

Это мнение разделяет Кристин Смит, исполнительный директор Blockchain Association. Она считает, что действующая редакция законопроекта об инфраструктуре содержит вредные требования к налоговой отчетности, которые многие участники криптосистемы не способны выполнить.

В результате многие из них будут вынуждены перебазироваться за границу, что обойдется стране рабочих мест и экономического роста,

– рассказывает Смит.