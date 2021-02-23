Депутаты взялись за сиделок, водопроводчиков, фотографов и других. Ремонтируешь компьютеры, вышиваешь или готовишь, будь добр, – заплати налог.

Народные избранники решили начать активную борьбу с теневой экономикой Украины. На этот раз они сосредоточились на тех, кто время от времени предоставляет определенные услуги и имеет с этого заработок.

Читайте также Почему в Украине действует "теневая экономика"

Кого заставят платить налоги

На днях в Верховную Раду был предоставлен законопроект, которым предлагается внести изменения в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения отдельных видов доходов.

По убеждению авторов законопроекта, в Налоговый кодекс следует добавить изменения, которыми будет предусматриваться определение особенностей начисления и налогообложения доходов самозанятых физических лиц.

В базу налогообложения хотят включить доходы, полученные плательщиком от таких видов деятельности, как:

преподавание;

фотографирование;

перевод;

профессиональная, научная и техническая деятельность;

уход за кем-то;

производство еды, блюд и кондитерских изделий на заказ;

индивидуальная художественная деятельность;

ремонт компьютеров, бытовых изделий и предметов личного обихода;

электромонтажные работы;

водопроводные, строительно-монтажные и другие ремонтные работы;

уборка;

ландшафтные и домашние услуги;

перевозка вещей и такси;

предоставления в аренду или субаренду, расположенных в Украине жилых помещений и их части, общая площадь которых не превышает 400 квадратных метров, нежилых помещений или их частей, общей площадью более 900 квадратных метров.

Как замечает управляющий партнер ЮК "ВОЛХВ" Александр Навальнев, при осуществлении вышеприведенных видов деятельности человек не должен иметь работодателя и использовать наемную рабочую силу.

Размер дохода, полученного в результате оказания таких услуг или выполнения работ, подлежащий налогообложению, не должен превышать 100 минимальных заработных плат. Отчетным периодом будет считаться календарный год.

Заставить всех платить

Законопроектом предусматривается, что человек, подпадающий под его действие, должен самостоятельно вести учет доходов, полученных от вышеприведенных видов деятельности. Это можно будет делать с помощью портала "Дия" или же в электронном кабинете налогоплательщика. Зато расчет налога на доходы физических лиц за отчетный период будет делать налоговая служба. Для расчета они будут использовать информацию, указанную на портале "Дия" или в электронном кабинете налогоплательщика.

К теме ФЛП временно освободили от уплаты единого взноса

Уведомление о начисленной сумме налога будут отправлять на портал "Дия" или в электронный кабинет. Будут обсчитывать и отправлять уведомления о налогах до первого марта года, следующего за отчетным. Зато уплатить налоги нужно будет до первого августа года, следующего за отчетным.

Эффективность этого проекта закона зависит от нескольких факторов. По мнению Александра Навальнева, главным показателем такой эффективности будет количество лиц, осуществляющих деятельность, предусмотренную законопроєктом и легализуют свои доходы уплатив налоги, а также величина суммы поступлений в государственный бюджет Украины от их уплаты.

В то же время у юриста возникают некоторые сомнения относительно успешной реализации данного законопроекта. Так, например, меры стимулирования населения к самостоятельной регистрации и предоставления налоговым органам информации о своих доходах являются достаточно спорными.

Читайте также Уменьшение нагрузки на бизнес: Зеленский подписал изменения в Налоговый кодекс

В пояснительной записке к законопроекту указаны следующие положительные последствия в социальной сфере в результате принятия данного законопроекта, как: сокращение безработицы, отсутствие у налогоплательщиков опасений относительно штрафов за ведение незаконной деятельности, появление у граждан возможности официально подтверждать свои доходы, в том числе с целью получения кредита или оплаты взносов на обязательное пенсионное страхование.

Если с сокращением безработицы еще можно согласиться, то перспектива потерять часть своих реальных доходов ради получения кредита под процентную ставку, предложенную украинскими банками или начисления, предусмотренной нынешним законодательством пенсии, вряд ли спровоцирует большой интерес среди населения,

– считает Александр Навальнев.

Также несколько сомнительно выглядит аргументация, что украинцы начнут платить налоги опасаясь получить штраф за ведение незаконной деятельности.

Кроме того, страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, также будут уплачиваться непосредственно налогоплательщиком.

Учитывая сказанное выше, в случае принятия проекта закона, эффективность его реализации будет зависеть от действий налоговой службы, ведь одной из ее главных задач – сделать уплату налогов неизбежной, а налогоплательщиков законопослушными.