Налоги повысят, если война будет продолжаться еще 3 – 4 месяца
Источник:The Economist
Украина ежедневно ищет деньги, чтобы финансировать пенсионные и зарплатные выплаты, нужды армии и т.д. Но если война затянется, правительству придется увеличить налоговое давление.
Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко. По его словам, если война еще продлится дольше 3 – 4 месяцев, то придется сильно повышать налоги и резко сокращать расходы.
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Ситуация очень сложная, я не собираюсь умалять это. Но мы справимся,
– сказал Марченко.
Украине нужны 5 миллиардов каждый месяц
Для финансирования первоочередных потребностей страны и пенсий, зарплат и социальных выплат Украине не хватает 5 миллиардов долларов в месяц. Таможенные поступления упали до одной четверти довоенного уровня – уменьшился импорт, а некоторые таможенные тарифы отменили. При этом расходы страны гораздо выше, чем в мирные времена.
Где Украина берет деньги
Частично потребность в дополнительных 5 миллиардах закрывает Нацбанк дополнительным "печатанием" денег. Способствуют поступлению также военные облигации, приносящие вкладчикам 11% прибыли.
Но основной источник финансирования должен быть иностранным, считает Марченко. Больше всего надежд министр возлагает на США. Напомним, что Украина ожидает 40 миллиардов долларов от Штатов – такую сумму утвердил Конгресс (еще должен утвердить Сенат 18 мая).
Большинство этих денег пойдет на вооружение, но не менее 8,5 миллиарда долларов – на экономическую поддержку.
Это хорошая новость, но как будет выглядеть американский пакет, и когда он поступит? Мы не знаем.
Что будет с агросектором
В Украине завершился посевной сезон урожая пшеницы, ячменя, подсолнечника (на масло) и других зерновых и основных видов продукции. Приблизительно 80% из запланированного удалось посеять.
Но самый большой вызов – это логистика. Украина не может отправить урожай привычными морскими путями из-за войны. Придется отправлять автомобильными и железнодорожными путями – это очень долго и проблемно. Также Украина не сможет хранить много зерна, поскольку на хранении урожай озимых, который не сумели импортировать.Bybit – это криптобиржа, демонстрирующая один из самых высоких темпов роста в мире. Уже более 3 миллионов пользователей покупают, продают криптовалюту и торгуют популярными монетами по разным типам контрактов вместе с Bybit.