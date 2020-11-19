Накануне Нового года в Раде планируют принять налоговые изменения. Повысятся ли в результате этого налоги и для кого в первую очередь?

В материале 24 канала мы проанализировали законопроект №4101 о налоговых изменениях в 2021 году, который уже включили в повестку дня.

Налоги для ФЛП

Уплаты ЕСВ не избежать

В законопроекте предлагают обязать ФЛП (кроме упрощенцев) и лиц, осуществляющих независимую профессиональную деятельность и одновременно работающих на работе, платить ЕСВ (как предпринимателя) с суммы превышения доходов от предпринимательства над зарплатой.

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Допустим человек работает бухгалтером и получает условно зарплату 10 тысяч гривен, с которой платит налоги он и его работодатель. Параллельно этот человек является ФЛП и получает в среднем 15 тысяч гривен, поэтому за разницу в 5 тысяч гривен (15 тысяч – 10 тысяч) придется уплатить ЕСВ на сумму 1 100 гривен от деятельности ФЛП.

Какие налоги будут платить ФЛП в 2021

Налоги для 1 группы ФЛП:

ЕСВ – 1 320 гривен (22% от минимальной зарплаты).

гривен (22% от минимальной зарплаты). Единый налог – 227 гривен (10% от прожиточного минимума).

Налоги для 2 группы ФЛП:

ЕСВ – 1 320 гривен (22% от минимальной зарплаты).

гривен (22% от минимальной зарплаты). Единый налог – 1 200 гривен (20% от минимальной зарплаты).

Налоги для 3 группы ФЛП:

ЕСВ – 1 320 гривен (22% от минимальной зарплаты)

гривен (22% от минимальной зарплаты) ​5% от дохода или 3% + НДС

Налоги для ФЛП 2021 / Инфографика 24 канала

С 1 июля ЕСВ для всех вырастет до 1 430 гривен из-за повышения минимальной зарплаты.

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Спящие ФЛП

Сроки списания задолженности по ЕСВ физическим лицам-предпринимателям, которые не осуществляют предпринимательскую деятельность продлили до 1 марта 2021 года.

Мораторий на проверки отменят

Мораторий на проведение налоговых проверок и проверок по ЕСВ, который ввели на время карантина, могут отменить. Если раньше, его ввели с 18 марта до конца карантина, то теперь независимо от того, будет ли в 2021 карантин, проверки будут проводить.

Акцизы повысят

В законопроекте предусмотрели увеличение акциза на спирт и алкогольные напитки. Например, акциз на пиво предлагают увеличить с 2,78 гривны до 3,10 гривны, акциз на игристые вина – с 11,65 гривны до 13 гривен, а вина с 8,02 гривны до 8,95 гривны на литр продукта.

Это соответственно повлияет на цены. Что интересно, несмотря на кризис и девальвацию гривны, цены на алкоголь в Украине за год почти не изменились – выросли на 5% в октябре по сравнению с октябрем 2019, по данным Госстата.

Также повысили наказание за нарушения. Если налогоплательщик не вовремя платит акцизный налог (через 15 дней после получения акцизных марок), то штраф составит 20% этого налога. Авторы законопроекта подсчитали, что таким образом можно привлечь в бюджет 3,9 миллиарда гривен.

Жидкости для электронных сигарет также с 1 января будут облагаться акцизом. Это касается новой продукции. Те, которые произвели или завезли до 2021, можно будет продать без акциза до 30 июня 2021 года.

Экологический налог

Экологический налог уплачивается с фактических объемов различных выбросов, сбросов, размещения отходов в окружающей среде. С 2021 его также могут повысить. К примеру, за выбросы двуокиси углерода могут собирать втрое более высокий налог – 30 гривен за тонну вместо 10 гривен. А в целом экологический налог вырастет на 11,6%.

Рентная плата возрастет

Рентную плату за специальное пользование недрами, водой, лесными ресурсами предлагают повысить на 12%. За пользование радиочастотным ресурсом – на 11,6%.

Налоги на недвижимость

Сейчас для отдельных категорий населения действуют льготы по налогу на недвижимое имущество, если его сдают в аренду, лизинг, ссуду и тому подобное. Если закон примут в действующей редакции, то эти льготы могут сузить.

Если ребенок-сирота или одинокая мать будет сдавать свою недвижимость в аренду, то он будет обязан платить налог на недвижимость с такого имущества. Это же касается общежитий, детских домов, МАФов, церквей и тому подобное.

Налоги на недвижимость в 2021 вырастут / Unsplash

Размер налога на недвижимость

Украинцы платят налог на недвижимость за так называемые "лишние" квадратные метры.

Это:

квартиры площадью более 60 метров квадратных;

частные дома площадью более 120 метров квадратных;

квартира + дом общей площадью более 180 метров квадратных.

В 2021 году ставка налога на один квадратный метр не будет превышать 1,5% от минимальной зарплаты. Размер ставки зависит от местных властей, которые его и устанавливают.

В 2021 году будут платить налог за прошлый год, то есть по 2020. Соответствующая ставка налога будет рассчитываться от размера минимальной зарплаты по состоянию на 1 января 2020 года (4 723 гривны) и составит максимум 70 гривен 85 копеек за каждый "лишний" метр.

То есть владелец квартиры на 90 квадратных метров заплатит максимум 2 125 гривен за "лишние" 30 квадратов.

Если площадь квартиры больше 300 квадратных метров, а дома – более 500, то сумма налога увеличивается на 25 тысяч гривен за каждый такой объект (так называемый "налог на роскошь").

Однако этот налог также могут реформировать и тогда платить придется всем. Подробнее мы разобрали законопроект О налоге на недвижимость в метариале Налог на недвижимость 2021: придется ли платить всем, независимо от площади.

Транспортный налог

Предлагают уменьшить порог налогообложения с 375 минимальных зарплат до 200.

Это будет означать, что с 2021 года владельцы автомобилей дороже 1,2 миллиона гривен будут обязаны платить транспортный налог ежегодно в размере 25 тысяч гривен.

Больше автомобилей подпадут под налог на роскошь в 2021 / Unsplash

Интересно, что это будет касаться не только новых автомобилей, а закон будет иметь обратное действие. То есть человек, который в прошлом году купил автомобиль за 1,4 миллиона гривен, теперь также будет платить налог на роскошь.

Какие автомобили подпадут под новый налог

Критикуют нововведения из-за того, что под налог будут подпадать не только автомобили класса luxury, но и высшего среднего класса.

Ежегодно до 1 февраля Минэкономики на своем сайте размещают перечень авто, подпадающих под транспортный налог. Сейчас таких 213 моделей. К ним относятся Audi SQ8, BMW X5 M50d, Chevrolet Corvette, Lamborghini Aventador, Mercedes-Benz G63 AMG, Porsche Panamera и Tesla Model S.

Если законопроект примут, то он может распространиться и на такие модели как BMW X1, Toyota RAV 4, Hundai Santa Fe и др.

Авторы законопроекта объясняют необходимость уменьшения порога налогообложения тем, что все меньше автомобилей подпадают под этот налог. Однако цифры свидетельствуют о другом. Владельцы элитных авто уплатили в местные бюджеты 97,2 миллиона гривен транспортного налога в течение января – июля этого года. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года сумма выросла на 55,2 миллиона гривен или более чем в 2,3 раза, пишет Gazeta ua.

Подробнее о транспортном налоге рассказываем в материале Ежегодно по 25 тысяч: кто будет платить транспортный налог в 2021.

Контроль за уплатой налогов

Обратят внимание, что в следующем году хотят расширить полномочия контролирующих органов, например в получении информации относительно банковских счетов налогоплательщиков. Фактически налоговики получат доступ к банковской тайне должников и по решению суда смогут требовать информацию о состоянии счетов, движении средств и тому подобное.

Почему повышают налоги

Резкое повышение минимальной зарплаты, расходы на инфраструктуру и пиковые выплаты по долговым обязательствам заставляют искать дополнительные поступления в бюджет. Согласно госбюджету-2021, который пока приняли в первом чтении, дефицит бюджета составит 270 миллиардов гривен при том, что доходы увеличатся на 5,1%.

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Откуда берутся доходы бюджета? В основном это налоги. Из-за девальвации гривны, повышения "минималки", к которой привязаны ЕСВ и другие налоги, а также поднятия самих ставок налогов, поступления в бюджет возрастут.