Минфин хочет облагать налогом на роскошь автомобили стоимостью от 1,2 миллиона гривен. Сейчас необходимость уплаты такого налога зависит от минимальной зарплаты. В 2020 году платеж взимается с автомобилей, которые стоят 1,77 миллиона гривен.

Министерство финансов хочет уменьшить порог стоимости автомобилей, которые облагаются налогом на роскошь. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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Сколько должно стоить авто, чтобы за него сейчас платили налог

В действующей редакции этот транспортный налог (он же налог на роскошь) предусматривает, что его платят владельцы авто до 5 лет. Среднерыночная стоимость автомобилей составляет 375 размеров минимальных заработных плат.

То есть стоимость такого авто зависит от минималки и не является постоянной. В 2017 году такая зарплата была 3200 гривен, поэтому налог на роскошь касался авто от 1,2 миллиона гривен.

В январе 2020 года его платили владельцы машин стоимостью от 1,77 миллиона. В 2021 году минималка будет 6 тысяч гривен, поэтому налог на роскошь должны платить те, кто имеет автомобиль стоимость 2,25 миллиона гривен.

Что предлагают изменить в Минфине

В последнее время значительно уменьшилось количество авто, из которых платят этот налог. По сравнению с 2019 годом в 1,5 раза. В Минфине говорят, что это негативно отразилось на местных бюджетах, ведь именно туда поступают деньги.

За 10 месяцев текущего года в бюджеты общин поступило 183,4 миллиона гривен, а за этот же период прошлого года – 242,4 миллиона гривен. Налог на роскошные авто теряет свое фискальное значение,

– говорится в сообщении.

В соответствии с этим, министерство предлагает внести изменения в Налоговый кодекс и уменьшить порог до 200 минималок. Если эти изменения примут, в 2021 году налог на роскошь будут платить владельцы авто стоимостью от 1,2 миллиона гривен.

Обратите внимание! В ноябре 2020 года Нацбанк пополнил свой автопарк 7 новыми автомобилями марки Toyota. Самая дорогая из них стоила 2,4 миллиона гривен.