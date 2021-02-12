В Польше опубликовали скандальный законопроект о налоге на рекламу. Это может привести к закрытию многих независимых СМИ и ограничению свободы слова. Детали законопроекта читайте в материале.

Уже в этом году в Польше могут заработать новые налоги на рекламу для медиа. Из-за этого в среду, 10 февраля, медийщики начали бастовать. Несколько крупнейших СМИ страны прекратили телетрансляцию, перестали обновлять сайты, а полосы газет вышли пустыми.

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Налог на рекламу в Польше

Новые ставки налога

Сейчас СМИ платят налоги с доходов работников – 19%, а также ряд других налогов, среди которых CIT, VAT, сборы за выбросы, авторское право, лицензии, сборы VOD и др. Законопроектом планируют ввести налог, которым отдельно будут облагать еще и доход от рекламы.

Для телевидения, радио и кинотеатров

Если доходы от рекламы не превышают 50 миллионов злотых в год, то ставка налога составляет 7,5% ;

; Если доходы выше, то ставка налога возрастает уже до 10%.

Реклама отдельных товаров, таких как фармацевтические препараты или алкогольные напитки, облагается налогом по повышенной ставке – 10% и 15% соответственно.

Для печатных изданий

При условии доходов не выше 30 миллионов злотых в год, ставка налога – 2% ;

; Если доходы выше, то придется заплатить 6% из полученных от рекламодателей денег.

Так же и здесь есть повышенная ставка на рекламу некоторых товаров и услуг (фармацевтика, алкоголь) – 4% и 12% соответственно.



Первые полосы печатных СМИ в знак протеста

Для интернет-изданий

Компании, которые распространяют свой контент в интернете, будут платить 5% с дохода от рекламы, если:

Консолидированные доходы компании, которой принадлежит сайт, превысили 750 миллионов евро за год;

Из них доходы в Польше от размещения рекламы составляют не менее 5 миллионов евро за год.

Отметим, что этот пункт касается не только СМИ, но и таких компаний как Google или Facebook.

Когда начнут действовать новые налоги

Законопроект еще в разработке и может претерпеть изменения. Но, если парламент его примет, а президент подпишет, то закон вступит в действие 1 июля 2021 года.

Причины введения налога

Позиция правительства

Из-за пандемии поступления в бюджет Польши сильно пострадали, поэтому налог на рекламу призван принести деньги государству.

По оценкам правительства, в течение первого года действия закона, доходы бюджета от нового налога составят 800 миллионов злотых. Это почти 6 миллиардов гривен.

Половину денег планируют перечислять в Национальный фонд здравоохранения для борьбы с коронавирусом .

. Еще 15% предусмотрели на Фонд защиты национальных памятников.

Из оставшихся (35%) поступлений планируют создать Фонд поддержки культуры и национального наследия в сфере СМИ.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что налог является частью общеевропейских усилий обложить налогом глобальных техногигантов вроде Google и Facebook.



Протесты под государственным телеканалом TVP / Martyna Niećko из Agencja Gazeta

Позиция экспертов

Однако медиаэксперты склонны считать, что на самом деле это решение имеет за собой не только увеличение поступлений, но и подавление СМИ, которые являются оппозиционными к власти. Подробнее об этом читайте в нашем материале "Партия решает: как новый налог для СМИ может ударить по свободе слова в Польше".

Анна Гелевска из Фонда репортеров Польши объясняет, что собирая деньги с независимых СМИ, новосозданный фонд будет распределять их между лояльными к власти медиапроектами.

По утверждению авторов законопроекта, часть налога вернется в средства массовой информации, которые занимаются такими проектами. Фактически – СМИ, которые выберет новый орган, подконтрольный правительству, так что в конечном итоге частные СМИ будут платить за рупоры пропаганды,

– опасается Анна Гелевска.

Чем грозит закон

Крупные частные СМИ в своем совместном заявлении под названием "Медиа без выбора" считают, что закон может привести к:

финансовым проблемам, которые выльются в увольнения или урезание зарплат;

ограничению свободы слова.

Во время пандемии доходы СМИ от рекламы, что является основным источником, существенно упали. Теперь, когда из-за налога реклама подорожает, у СМИ появится меньше клиентов среди рекламодателей, а следовательно и меньше поступлений.

Большинство средств массовой информации базируют свое существование на доходах от рекламы. Отнятие у них доходов лишит рабочих мест многих журналистов, сорвет дорогие расследования, устранит кропотливую проверку фактов и разоблачит ложь, подавит критику и свободу слова,

– говорится в заявлении медийщиков.

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Справедливо ли это?

В заявлении также упоминают о том, что государственные СМИ получают по 2 миллиарда злотых в год из карманов налогоплательщиков. Речь идет в том числе и о польской государственной телекомпании TVP (которая считается подконтрольной польской провластной партии PiS). Журналисты называют это неравноправным отношением к СМИ на медийном рынке Польши.