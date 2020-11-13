Сейчас налог на недвижимость платят владельцы больших квартир и домов. Но вскоре платить придется всем, если нардепы поддержат законопроект.

24 канал разбирался каким будет налог на недвижимость в 2021 году.

Как взимают налог на недвижимость сейчас

Украинцы платят налог на недвижимость за так называемые "лишние" квадратные метры.

Это:

квартиры площадью более 60 метров квадратных;

частные дома площадью более 120 метров квадратных;

квартира + дом общей площадью более 180 метров квадратных.

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Размер налога в 2021 году

Если не примут изменений в закон, то в 2021 году ставка налога на один квадратный метр не будет превышать 1,5% от минимальной зарплаты. Размер ставки зависит от местных властей, которые его и устанавливают.

В 2021 году будут платить налог за прошлый год, то есть за 2020. Соответствующая ставка налога будет рассчитываться от размера минимальной зарплаты по состоянию на 1 января 2020 года (4 723 гривны) и составит максимум 70 гривен 85 копеек за каждый "лишний" метр.

То есть владелец квартиры на 90 квадратных метров заплатит максимум 2 125 гривен за "лишние" 30 квадратов.

Если площадь квартиры больше 300 квадратных метров, а дома – более 500, то сумма налога увеличивается на 25 тысяч гривен за каждый такой объект (так называемый "налог на роскошь").

Налог на недвижимость в городах Украины:

Киев, Одесса, Харьков – 1% от размера минимальной зарплаты (47,23 грн за каждый "лишний" метр квадратный);

Львов – физические лица за одноквартирный, дачный или садовый дом будут платить 1%, а за квартиру в двух- или многоквартирном доме – 0,5%;

Как и когда платить налог

Налог на недвижимость начисляется за предыдущий календарный год. Платежки от Государственной фискальной службы должны поступить до 1 июля 2021 года. Оплатить сумму, указанную в них, нужно в течение 60 дней с момента получения квитанции.

Если до 1 июля вы не получите такой платежки, обратитесь в местный орган ГФС, чтобы избежать штрафа за просрочку оплаты.

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Какое наказание за неуплату

За несвоевременную уплату налога на недвижимость предусмотрен штраф – 10% от суммы налогового долга за просрочку до 30 дней. Если больше месяца, тогда штраф – 20% от суммы налога на недвижимость.

Пеню за неуплату автоматически считает система – в зависимости от суммы долга, количества просроченных дней и других факторов. Физическое лицо-предприниматель за налоговый долг могут лишить свидетельства плательщика единого налога.

Как обжаловать налог

Если в платежке вам насчитали слишком большую сумму налога, а вы не имеете такого метража недвижимости, можно обратиться в налоговый орган по месту регистрации недвижимости. Не забудьте взять с собой все правоустанавливающие документы. В ГФС надо будет написать заявление о проведении сверки площади недвижимости и размера налога.

Почему налог на недвижимость критикуют

Механизм налогообложения недвижимости, описанный выше в материале, подвергают критике. А все потому, что облагают налогом именно метраж.

Действующий порядок администрирования налога по "квадратным метрам" сравним с подушной податью, налогом на окна или налогом на очаг. Очевидно, что стоимость двух объектов в разных районах отличается экономически. А налоговая нагрузка на плательщиков – одинаковая, что является далеким от понятия справедливости,

– написал Даниил Гетманцев, председатель профильного комитета.

Каким будет новый налог на недвижимость

Налог на недвижимость хотят привязать не к метражу, а к экономической стоимости объекта. 24 канал ознакомился со сравнительной таблицей проекта закона.

Ставку налога на недвижимость так же будут определять местные органы самоуправления, но максимальная ставка составит 0,2% от оценочной стоимости жилья. То есть за квартиру стоимостью 1 миллион гривен максимум придется платить 2 тысячи гривен в год.

Облагать налогом хотят не только жилые здания, но и недострои – дома, которые не ввели в эксплуатацию, но они пригодны к использованию. На них предлагают установить ставку до 0,3% оценочной стоимости.

В проекте предлагается отменить ряд льгот: объектов недвижимости, которые не подпадали под налогообложение. Это детские дома, общежития, здания в собственности общественных организаций и тому подобное.

Взамен предлагают освободить от налога пенсионеров, ветеранов войны и труда и других при условии, что оценочная стоимость жилья не будет превышать 300 минимальных зарплат в городах с населением более 1 миллиона, а в других – не больше 100 "минималок". То есть за текущий год пенсионеры, чье жилье дешевле 1,42 миллиона гривен (в городах-миллионниках) и 472 тысячи гривен (в других городах) не будут платить налог.

Как будут оценивать стоимость жилья

В законопроекте предлагают проводить массовую оценку недвижимости каждые пять лет. Для новостройки будут учитывать оценочную стоимость на дату приобретения права собственности на объект.

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Однако налоговики уже обратили внимание на субъективность такого оценивания, ведь за основу будут брать не рыночную стоимость, а механизм оценивания непонятен. На это также обратил внимание министр финансов.

Оценить рыночную стоимость объекта недвижимости сейчас можно только в процессе купли-продажи. И цена зависит от огромного количества факторов – района, этажности, инфраструктуры, даже панорамы из окна. Кто будет заниматься этим вопросом?

– отметил Марченко в интервью "Минфину".

В то же время министр соглашается, что налогообложение недвижимости стоит реформировать и привязка к цене вместо метража может быть эффективной политикой.