Упомянутая новость мгновенно всколыхнула соцсети и вызвала волну возмущенных комментариев. По словам экономистки Центра экономической стратегии Анны Сахно, такие заявления не мотивируют граждан платить единый социальный взнос.

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"У нас получается "ФЛПвизация" экономики, когда многие люди, которые могли бы работать по трудовым договорам, оформлены как ФЛП и уплачивают ЕСВ с "минималки". Когда делают такие заявления, вообще отбивают всякое желание платить большие налоги", – отметила Сахно.

Пенсионная реформа должна иметь 3 уровня

Инвестиционный банкир Сергей Фурса отметил, что в идеале пенсионная реформа должна иметь 3 уровня. Сейчас в Украине действуют только первый – солидарная система – и третий уровни.

"Все, кто работают, платят налоги, которые идут в Пенсионный фонд. Последний выплачивает пенсии тем пенсионерам, которые уже есть. Деньги, которые мы сейчас платим, не накапливаются, а идут пенсионерам", – пояснил Фурса.

Кроме этого, полученной по налогам суммы недостаточно, чтобы выплатить всем пенсии. Около половины денег, полученных от других источников доходов, прилагают из госбюджета.

Еще одной причиной, почему пенсионерам не хватает денег, является активное сокращение рождаемости в Украине. Ежегодно эта проблема все более ощутима.

Как работает накопительная система

Следовательно, чтобы обеспечить получение в будущем пенсий тем, кому исполнилось более 35 лет, должен работать 2 уровень пенсионной системы. Говорится об обязательной накопительной системе.

Когда любой сотрудник, который работает, начинает отсчитывать не только на солидарную систему, а отчисляет тоже на пенсионный счет, деньги накапливаются и работают, пока работаете вы. В конце вы получаете накопительную часть пенсии,

– рассказал Фурса.

Сейчас такую ​​систему в Украине еще не запустили. Даже если ее запустить, она пойдет параллельно с солидарной системой и будет работать прежде всего для молодежи.

В правительстве настаивают, что благодаря накопительной системе можно увеличить среднюю пенсию от 3,7 до 7 тысяч гривен. Даже в условиях небольших взносов в размере 4% от заработной платы. Прогнозы экономистов не столь оптимистичны.

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"Нас хотят заставить сдавать деньги при том, что их даже вкладывать некуда. В Украине нет рынка капиталов, куда бы можно было их вложить и быть уверенными, что предприятия будут эффективными и не обанкротятся на момент, когда вы выйдете на пенсию", – отметил председатель экспертного совета Украинского аналитического центра Борис Кушнирук.

Покупка акций и облигаций

Банкиры и экономисты советуют анализировать рынки возможных инвестиций. Они отмечают, что довольно скоро станет доступным инвестирование в финансовые инструменты иностранных компаний.

Правительство в 2021 году разрешило банкам быть брокерами и покупать акции и облигации иностранных компаний, которые являются более стабильными,

– акцентировала Сахно.

Говорится об облигациях госзайма США или акции компаний, которые даже во время коронакризиса не слишком пошатнулись. Таким образом люди в развитых странах делают пенсионные накопления.

Как изменить пенсионную систему в Украине: смотрите видео 24 канала