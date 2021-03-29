В Минсоцполитики разрабатывают модель, при которой украинская пенсия сможет достигать 7 тысяч гривен. Люди смогут ее получать, если выйдут на накопительную систему.

Пример модели накопительной пенсии уже представили президенту Владимиру Зеленскому. Об этом рассказала министр соцполитики Марина Лазебная.

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Накопительная пенсия в Украине: как это возможно

По словам Лазебной, при нынешних зарплатах и минимальной доходности, человек смог бы получать пенсию из двух источников – солидарного и накопительного уровней. Таким образом получилась бы средняя выплата в размере 7 тысяч гривен.

Министр рассказала, если бы человек в течение 35 лет откладывал по 600 гривен, то это позволило бы ему получать выплаты в течение 15 лет – 3200 гривен.

К этой сумме добавят пенсию из солидарной системы – 3500 гривен.

Мы взяли для расчетов годовую доходность в 3% выше инфляции (0,25% в месяц) – это реальный уровень,

– подытожила Лазебна.

Что говорили о накопительной системе раньше

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что накопительную систему пенсий в Украине удастся запустить уже в 2021 году.

Министр финансов Сергей Марченко даже назвал создание накопительной пенсии личной мотивацией.