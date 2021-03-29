Накопительная система: как украинцы смогут получать пенсии по 7 тысяч гривен
В Минсоцполитики разрабатывают модель, при которой украинская пенсия сможет достигать 7 тысяч гривен. Люди смогут ее получать, если выйдут на накопительную систему.
Источник:"РБК-Украина"
Пример модели накопительной пенсии уже представили президенту Владимиру Зеленскому. Об этом рассказала министр соцполитики Марина Лазебная.
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Накопительная пенсия в Украине: как это возможно
По словам Лазебной, при нынешних зарплатах и минимальной доходности, человек смог бы получать пенсию из двух источников – солидарного и накопительного уровней. Таким образом получилась бы средняя выплата в размере 7 тысяч гривен.
- Министр рассказала, если бы человек в течение 35 лет откладывал по 600 гривен, то это позволило бы ему получать выплаты в течение 15 лет – 3200 гривен.
- К этой сумме добавят пенсию из солидарной системы – 3500 гривен.
Мы взяли для расчетов годовую доходность в 3% выше инфляции (0,25% в месяц) – это реальный уровень,
– подытожила Лазебна.
Что говорили о накопительной системе раньше
- Премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что накопительную систему пенсий в Украине удастся запустить уже в 2021 году.
- Министр финансов Сергей Марченко даже назвал создание накопительной пенсии личной мотивацией.
Что такое накопительная система пенсий?
Это переходный этап, во время которого люди будут получать вторую пенсию – накопительную. Часть денег украинцы будут откладывать на личные пенсионные счета, а часть и в дальнейшем платить в общий пенсионный фонд, то есть солидарная пенсия также гарантирована.
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