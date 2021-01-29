В Украине за 2 года введут накопительную пенсионную систему. Поскольку действующая солидарная уже давно является неподъемной финансовой нагрузкой для бюджета.

Источник: 24 канал

Ежегодно количество людей пенсионного возраста увеличивается, а число работников, которые фактически оплачивают их финансовое содержание – нет.

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Солидарная система в Украине не работает, – Козак

По словам экономического эксперта Тараса Козака, солидарная система в нашей стране не работает. Украине еще нужно дополнительно 200 миллиардов, чтобы выплатить те небольшие пенсии, которые есть.

Киевлянин Максим Неоменко накапливает себе на пенсию уже 2 года, в частности, ежемесячно откладывает 4000 гривен. Мужчина заключил договор на 30 лет с зарубежной страховой компанией. И на пенсии планирует получать примерно 40% от своей сегодняшней зарплаты.

Я откладываю около 10%, но кто-то может 5% откладывать, а кто-то и 25%. Страховую компанию я выбрал, потому что это – защита. У меня и жена, если со мной что-то произойдет, то они не останутся без копейки. Также это – гарантии,

– объяснил мужчина.

Сейчас в Украине работают около 50 негосударственных пенсионных фондов, а 900 тысяч украинцев уже перешли на накопительную пенсионную систему.

Что известно о накопительные пенсии?

• В Украине продолжается пенсионная реформа, в рамках которой происходит переход от солидарной пенсии в систему добровольных взносов, где каждый украинец будет сам отвечать за свою будущую пенсию.

• Система накопительной пенсии – это переходный этап. Именно во время него люди и дальше будут получать солидарную пенсию, но также начнут получать вторую пенсию – накопительную.

• Предполагается, что часть взносов украинцы уже начнут откладывать на личные пенсионные счета, а часть и в дальнейшем платить в общий Пенсионный фонд.

Но это лишь капля в море от всех, кто в ближайшие десятилетия выйдет на пенсию. Остальным полагаться только на государство в этом вопросе – все рискованнее.

Многие украинцы совсем не думают о пенсии

Немалый процент украинцев вообще не думает о пенсии, а те, кто начали, делают это еще старыми методами – просто откладывают заработанное под матрац или инвестируют в недвижимость.

Председатель Ассоциации негосударственных пенсионных фондов Григорий Овчаренко рассказал, что сегодня существуют другие инструменты для сбережения:

негосударственные пенсионные фонды;

страховые компании;

банки.

По его словам, плюс негосударственных фондов в том, что их поддерживает государство в виде такого льготного налогообложения, чтобы люди откладывали именно на будущее.

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Чтобы сдвинуть проблему с места, в Минсоцполитики запланировали, что с 2023 года накопительная пенсионная система будет действовать по другим правилам и станет частично обязательной. Старая и новая системы будут действовать параллельно.

В поданном в Раду законопроекте чиновники предлагают обязать откладывать себе на пенсию в негосударственные фонды всех, кому меньше чем 50. Хотят начать с 2%. Для сравнения на Западе этот показатель составляет 7 – 10%.

Молодой человек может сразу выбирать из авторизованных негосударственных пенсионных фондов и накапливать туда деньги. Но сегодня еще есть дискуссии, что страховые и банки присоединятся к этой системе,

– заявила Министр социальной политики Марина Лазебная.

Журналист 24 канала рассчитал свою будущую пенсию. Если в свои 22 он начнет откладывать ежемесячно по 2000 гривен на пенсию, то в 60 получит настоящее состояние – 840 тысяч.

К выбору негосударственного пенсионного фонда надо подойти серьезно

Как долго накапливать и сколько денег – каждый будет решать самостоятельно. Эксперты и те, кто уже начал откладывать, предостерегают, что нужно серьезно подойти к выбору компании.

"Можно послушать экспертов, почитать отзывы и рейтинги компании, сколько лет она уже работает. Я вложил в компанию, которая работает почти 200 лет в Европе и 20 – в Украине", – отметил киевлянин Максим Неоменко.

Впрочем, пока есть еще немало открытых вопросов этой пенсионной системы. Депутаты возьмутся за рассмотрение вопроса в ближайшие полгода.