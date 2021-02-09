Денис Шмыгаль заявил, что введение накопительной пенсионной системы обеспечит украинцам достойные пенсии в будущем. Премьер-министр убежден, что ее удастся запустить уже в 2021 году.

Такое заявление Шмыгаль сделал на форуме "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы". Кабинет Министров разработал с Министерством социальной политики стратегию внедрения накопительной пенсионной системы.

Читайте также Не просто второй уровень реформы, – Марченко рассказал об особенностях накопительной пенсии

Когда в Украине внедрят накопительную пенсионную систему

Уверен, что в этом (2021 – 24 канал) году мы все увидим введение накопительной пенсионной системы в Украине,

– заявил Шмыгаль.

Он добавил, что такая пенсионная система – "это обеспечение достойной пенсии и инвестиция в экономику".

Напомним, ранее министр социальной политики Марина Лазебная говорила, что накопительная пенсионная система может быть введена в Украине с 1 января 2022 года. Для этого парламент должен принять во втором чтении законопроект относительно второго уровня системы.

Пенсионная реформа: что она предусматривает