Накопительная пенсионная система заработает уже в 2021 году, – Шмыгаль
Денис Шмыгаль заявил, что введение накопительной пенсионной системы обеспечит украинцам достойные пенсии в будущем. Премьер-министр убежден, что ее удастся запустить уже в 2021 году.
Источник:24 канал
Такое заявление Шмыгаль сделал на форуме "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы". Кабинет Министров разработал с Министерством социальной политики стратегию внедрения накопительной пенсионной системы.
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Когда в Украине внедрят накопительную пенсионную систему
Уверен, что в этом (2021 – 24 канал) году мы все увидим введение накопительной пенсионной системы в Украине,
– заявил Шмыгаль.
Он добавил, что такая пенсионная система – "это обеспечение достойной пенсии и инвестиция в экономику".
Напомним, ранее министр социальной политики Марина Лазебная говорила, что накопительная пенсионная система может быть введена в Украине с 1 января 2022 года. Для этого парламент должен принять во втором чтении законопроект относительно второго уровня системы.
Пенсионная реформа: что она предусматривает
- На первом уровне пенсионерам выплачивают деньги из Пенсионного фонда, который наполняют люди, что работают.
- Второй уровень – накопительная система пенсионного страхования. Часть взносов люди откладывают на личные пенсионные счета, а другую продолжают платить в общий Пенсионный фонд.
- Третий уровень предполагает добровольные взносы. Это значит, что люди сами будут ответственны за свое будущее. В негосударственные пенсионные фонды они будут вносить суммы, которые сами решат нужными.
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