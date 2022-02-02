Инициатива Минсоцполитики

Введение накопительных пенсий на госпредприятиях в Минсоцполитики планируется проводить в рамках реформирования системы корпоративного управления. Об инициативе министерства стало известно из письма министерства, адресованному премьер-министру Денису Шмыгалю, которое оказалось в распоряжении LIGA.net.

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Размер отчислений

Министерство предлагает госпредприятиям обеспечить не менее 50% своих работников отчислениями в размере 2% от их зарплат в негосударственные пенсионные фонды . Предприятия должны включить в свои финансовые планы на 2023 год расходы на уплату таких пенсионных взносов.

Реализацией такой инициативы для работников предприятий государственного сектора экономики будет обеспечено дополнительный источник дохода при условии выхода на пенсию благодаря пенсионным средствам, накопленным на их индивидуальных пенсионных счетах,

– говорится в письме.

Зачем нужна инициатива

В Минсоцполитики уверены, что инициатива будет способствовать развитию накопительного пенсионного обеспечения в целом, увеличению численности внутренних институционных инвесторов с долгосрочным прогнозируемым инвестиционным ресурсом для экономического роста Украины.

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Напомним! В декабре 2021 года Кабмин утвердил экспериментальную программу по внедрению накопительных пенсий на госпредприятиях. Однако она будет касаться только тех компаний, которые будут проданы частному инвестору по программе крупной приватизации.

Что известно о накопительной пенсии Накопительная система пенсионного страхования – второй уровень, который планируется в ближайшее время внедрить в Украине. Он будет заключаться в том, что часть взносов украинцы начнут откладывать на личные пенсионные счета, а часть – и дальше будут платить в общий Пенсионный фонд.