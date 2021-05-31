Комитет рекомендует Раде отклонить законопроект о накопительной пенсии

Парламентский комитет рекомендует Верховной Раде отклонить законопроект №2683 "Об общеобязательном накопительном пенсионном обеспечении". Документ предусматривает введение дополнительного элемента пенсионной системы.
Соответствующее решение после обсуждения проекта закона принял комитет по вопросам социальной политики.
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Комитет не рекомендует Раде голосовать за документ
Участники заседания по результатам обсуждения рекомендовали отклонить проекты законов об общеобязательном накопительном пенсионном обеспечении в Украине,
– говорится в сообщении.
Речь о таких законопроектах: №2683, №2683-2, №2683-3.
Детали проекта закона №2683
Документ предусматривал определение обязательного участия в системе накопительного пенсионного обеспечения всех категорий людей, которые работают до достижения ими пенсионного возраста и привлечение работодателей к уплате пенсионных взносов на паритетных началах.Справка. В конце апреля 2021 года парламент отправил документ на повторное первое чтение в комитет.