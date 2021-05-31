Соответствующее решение после обсуждения проекта закона принял комитет по вопросам социальной политики.

Читайте также В правительстве достигли согласия о введении накопительной пенсии

Комитет не рекомендует Раде голосовать за документ

Участники заседания по результатам обсуждения рекомендовали отклонить проекты законов об общеобязательном накопительном пенсионном обеспечении в Украине,

– говорится в сообщении.

Речь о таких законопроектах: №2683, №2683-2, №2683-3.

Детали проекта закона №2683

Документ предусматривал определение обязательного участия в системе накопительного пенсионного обеспечения всех категорий людей, которые работают до достижения ими пенсионного возраста и привлечение работодателей к уплате пенсионных взносов на паритетных началах.

Справка. В конце апреля 2021 года парламент отправил документ на повторное первое чтение в комитет.