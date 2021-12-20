Накопительная пенсия: как будет работать и какие преимущества принесет украинцам

Речь идет о законопроекте №2683, который в апреле 2021 года Рада отправила в профильный комитет для подготовки к первому повторному чтению. Об этом рассказала министр социальной политики Марина Лазебная.

Кстати Будет накопительный уровень, – Марченко о будущем пенсий в Украине

У каждого человека, который работает, появится свой собственный накопительный пенсионный счет. Государство будет перечислять туда часть налогов. Работодатель, который платит ЕСВ, также будет направлять отчисления. Кроме того, человек сможет и сам накапливать деньги.

Если работник добровольно платит, то еще государство помогает формировать ему добровольные взносы. Это основа,

– заметила Лазебная.

Однако над законопроектом еще будут работать, будут дискуссии. По словам министра, людям надо объяснить, что деньги будут защищены, государство создаст систему гарантий этих средств. Они будут функционировать как инвестиционный ресурс, который будет вкладываться в экономику страны.

Переходный период системы

Лазебна обратила внимание, что будет переходный. Планируют, что систему введут с 2023 до 2026 годов. Деньги будут в Едином государственном накопительном фонде. После 2026 года человек сможет выбирать, переводить ли средства в накопительный пенсионный фонд.

"Мы хотим дать выбор человеку уже накапливать в тех фондах, которые будут работать на рынках. Эти фонды также должны регулироваться государством, чтобы они были авторизованы, а средства были в управлении тех компаний, которым можно доверять", – отметила урядовиця.

2 источника дохода в старости

Политик подчеркнула, что в старости у человека появится 2 источника дохода. В частности, и из солидарной пенсионной системы, то есть из Пенсионного фонда.

Однако, когда появится накопительная система, то коэффициент замещения заработка будет удваиваться. По словам Лазебной, Украина уже 16 лет ждет введения обязательных накопительных счетов.

Как изменится размер солидарной пенсии

Лазебная отметила, что в 102 Конвенции Международной организации труда, которую Украина ратифицировала является нестандартное минимальное обеспечение – 40% от зарплаты. Меньшую пенсию государство не имеет права платить.

Коснется ли это младше 55 лет

В законопроекте указано, что участниками обязательной накопительной системы могут быть люди до 55 лет.

"Потому что когда уже 55 лет, а у нас сейчас пенсионный возраст 60 лет, как будто мало времени накопить. Но люди работают и после 60. И у разных людей разные зарплаты. И человек может иметь хорошую зарплату и себе откладывать, и работать после 60 лет", – считает министр.

Поэтому Министерство соцполитики выступает за то, чтобы человек сам после 55 лет, добровольно, определился, хочет ли он быть участником накопительной системы.

Кто будет аккумулировать деньги

Финансовые учреждения будет контролировать комиссия по регулированию фонда рынка и ценных бумаг. Если человек после 2026 года захочет выбрать негосударственный пенсионный фонд, то есть 3 учреждения, которые друг друга контролируют: это банк-хранитель, компания по управлению активов и администратор. Система защиты прописана в законодательстве, хотя Лазебная допускает, что ее нужно усилить.

Министр подытожила, что важно, куда вкладывать эти средства, ведь фондовый рынок в Украине еще не развит.

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