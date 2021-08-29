Накопительная пенсия с 2023 года: кому ждать изменения и как она будет работать

Второй уровень пенсионной системы – обязательные пенсионные накопления заработает в Украине для некоторых групп населения уже с 2023 года. Поэтому Экономика 24 решила не только выяснить, что предусматривают изменения и на какую пенсию смогут рассчитывать украинцы, но и вспомнить опыт других стран, где подобная система уже успешно работает.

Cоцпакеты с накопительными пенсиями

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в начале августа 2021 года рассказал, что с 2023 года в Украине начнут вводить социальные пакеты с накопительными пенсиями и правительство уже даже выбрало три группы на которые распространят изменения.

Интересно В Минсоцполитики рассказали, как может вырасти средняя пенсия к концу 2021 года

Группы, которые смогут претендовать на соцпакеты с накопительными пенсиями

социальные работники,

учителя,

военные.

Накопительная система образуется как дополнительная к имеющейся солидарной. Гарантирования вкладов должно быть 100% для государственного пенсионного накопительного фонда. Экономический эффект от внедрения накопительной пенсии, по оценкам НКЦБФР, 477 миллиардов гривен до 2030 года,

– рассказал Шмыгаль во время заседания Кабмина.

Почему Украине нужна накопительная пенсия

Согласно пенсионной реформой 2003 года в Украине должны были заработать три уровня пенсионной системы, еще 16 лет назад. Однако, второй уровень пенсионной системы – обязательные пенсионные накопления – не внедрен до сих пор.

Минсоцполитики в пределах своей инициативы "10 вопросов и ответов о пенсионных накоплениях" рассказывало, что из-за демографической ситуации в стране и недостаточности финансирования государство не может обеспечить украинцев достойной пенсией. Именно поэтому в Украине должны заработать обязательные пенсионные накопления.

Как демографический спад влияет на размер пенсий

По статистике Минсоцполитики в Украине, по состоянию на 2021 год, меньше чем 13 миллионов работающего населения, в то время, как пенсионеров – 11,1 миллиона человек.

По расчетам специалистов Института демографии имени Птухи в 2050 году будет 9,7 миллиона работающего населения, за которых будут платить взносы в Пенсионный Фонд, против 11,7 миллиона пенсионеров.

В Украине лишь 9% населения имеют добровольные пенсионные накопления.

Согласно конвенции Международной организации труда, пенсия должна составлять не менее 40% от зарплаты. Ранее в Украине показатель составлял 54%, поэтому когда украинец выходил на пенсию, то его доходы сокращали вдвое. Это было вполне допустимым и соответствовало международным нормам.

Но несмотря на демографический спад в Украине уровень замещения заработка пенсиями из солидарного уровня будет падать до 18% – 20%, согласно прогнозу Минсоцполитики.

Заметьте, что с 1 сентября все пенсионеры будут получать выплаты на карточку, кроме некоторых групп населения / Фото Pixabay

Важно Пенсии по-новому: как с 1 сентября будут получать выплаты украинцы

Какую пенсию могут получать украинцы

В Минсоцполитике посчитали, что пенсия в размере около 7 тысяч гривен в апреле могла стать реальностью для украинцев, если бы уже тогда полноценно работала накопительная система. Правда, на такие выплаты могли бы ожидать украинцы со стажем 35 лет, средней зарплатой 15 тысяч гривен, ежемесячными взносами в размере 4% и тому подобное.

Сценарии изменения размера накопительной пенсии в зависимости от стажа и продолжительности выплат / Скриншот инфографики Минсоцполитики

Отметим, что в июле средняя пенсия составила – 3 778,78 гривны . Минимальная пенсия же сейчас составляет 1 854 гривны.

Читайте также Повышение пенсий в Украине в 2021 году: на сколько и когда ждать

Накопительная пенсия: что нужно знать

При накопительной системе украинцы будут делать обязательные взносы в специальные накопительные фонды. Те в свою очередь будут инвестировать деньги, чтобы накопления не "ела" инфляция.

Как будет работать система обязательных пенсионных накоплений

Часть взносов сразу поступать в собственность человека, на его личный счет в накопительном фонде. С налогов, которые будут платить украинцы, на накопление будет направлено долю в размере 2% от зарплаты. Дополнительные 2%, будет получать населения с налогов, которые будет платить работодатель. Пенсионный фонд будет сразу вкладывать накопления украинцев в надежные инструменты государства, то есть государственные ценные бумаги, в том числе целевые на реализацию долгосрочных проектов, муниципальные ценные бумаги, акции и облигации предприятий, депозиты в надежных банках, банковские металлы, недвижимость, земля и так далее. Предполагается, что украинцы не только сами смогут выбирать фонды для накоплений, но и менять их по собственному желанию. Накопительная пенсия будет выплачиваться параллельно с солидарной пенсией, не влияя на ее размер.

Выплаты из накопительной пенсионной системы могут быть:

пожизненными,

одноразовыми,

на определенный срок.

Три уровня пенсионной системы в Украине: коротко

Солидарная пенсия – сейчас действует в Украине, когда пенсионеры получают выплаты из Пенсионного фонда, который наполняет работающее население.

Накопительная система пенсионного страхования – второй уровень, который планируют в ближайшее время внедрить в Украине. Он будет заключаться в том, что часть взносов украинцы начнут откладывать на личные пенсионные счета, а часть – и дальше платить в общий Пенсионный фонд.

Добровольные взносы – третий уровень пенсионной системы, который фактически уже действует в Украине. Он предусматривает, что украинцы самостоятельно откладывать деньги на счет в негосударственный пенсионный фонд. Размер сбережений украинцы тоже будут определять сами.

Риски внедрения второго уровня пенсионной реформы

В Украине не планируют полностью отказаться от солидарной пенсии. Населения будет получать две пенсии одновременно: солидарную и накопительную. Предполагается, что таким образом удастся обеспечить украинцев достойной пенсией.

Введение второго уровня пенсионной реформы – обязательные пенсионные накопления несут много рисков, по мнению советника Президента по экономическим вопросам Олег Устенко. Он считает, что Украина просто еще не готова, в частности, учитывая следующие факторы:

в стране достаточно сильное налоговое бремя и украинцы могут быть просто не готовы сами доплачивать в накопительные фонды, как и работодатели платить больше;

и украинцы могут быть просто не готовы сами доплачивать в накопительные фонды, как и работодатели платить больше; неразвитость финансового рынка в Украине;

Поэтому советник считает, что Украине лучше двигаться в сторону третьего – добровольного – уровня пенсионной системы. Когда каждый сам решает, когда, где и сколько ему накапливать.

Подробнее Советник Зеленского назвал риски внедрения второго уровня пенсионной системы

Председатель Минсоцполитики Марина Лазебная тоже отметила, что сейчас не самое удачное время для внедрения второго уровня пенсионной системы с учетом коронакризиса и вооруженной агрессию на Востоке, однако нет другого выбора. По мнению Лазебной, это надо было делать во время экономического роста в 2007 и 2012 годах.

Во многих странах мира успешно функционирует многоуровневая пенсионная система / Фото Pixabay

Накопительная пенсия: опыт других стран

Кризис солидарной пенсии во многих странах наступил в 70-х годах 20 века, что было связано с такими факторами, как увеличение продолжительности жизни, но вместе с тем и стремительным старением населения и демографическим спадом. Поэтому экономика развитых стран столкнулась с недостаточностью финансирования пенсионной системы.

Как решение проблемы, страны начали внедрять многоуровневую модель пенсионных накоплений. Наиболее распространенной стала трехуровневая модель. Учитывая то, что третий уровень – ничто иное, как проявление собственной инициативы, то фактически в большинстве стран пенсионная система состоит из двух частей: государственного и накопительного уровня.

Как работают пенсионные накопления в разных странах

Одной из наиболее успешных и совершенных в мире считается система пенсионных накоплений в США. Она состоит из трех уровней:

Государственное обеспечение (social security ) , то есть минимальная выплата от государства на которую могут рассчитывать наименее защищенные группы населения, или привычным для нас термином – солидарная пенсия.

, то есть минимальная выплата от государства на которую могут рассчитывать наименее защищенные группы населения, или привычным для нас термином – солидарная пенсия. Личное корпоративное финансирование которое обеспечивает работодатель, может быть государственное или частное.

Личное индивидуальное обеспечение (individual retirement account), то есть те же добровольные пенсионные взносы, сумму которых каждый человек может регулировать для себя сам.

Великобритания имеет одну из старейших и самых сложных пенсионных систем мира, которая существует с 1908 года. Она предусматривает два уровня:

Базовый – по достижению пенсионного возраста человек получает выплаты, размер которых зависит непосредственно от стажа и индексируется государством в соответствии с инфляцией. Однако, размер пенсии имеет свои ограничения. Государство гарантирует 20% средней зарплаты работника. Для мужчин пенсионный возраст наступает после 65 лет, для женщин – после 60 лет.

Параллельно для пенсионеров доступны способы частных накоплений. Такие, как корпоративные пенсионные программы на предприятиях и негосударственные пенсионные фонды.

В Швеции 16% от зарплаты работника отчисляют в пенсионные обязательства, а 2,5% – идут непосредственно на его частный пенсионный счет. То есть в стране двухуровневая пенсионная система.

Стоит прочитать Как размер пенсий будет зависеть от стажа: объяснение Минсоцполитики

Пенсионные накопления в разных странах мира

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) проанализировала 77 стран мира, чтобы сравнить процентное соотношение пенсионных накоплений населения к ВВП в 2020 году. Согласно этому рейтингу Украина занимает последнее место и делит его с Пакистаном: пенсионные накопления украинцев – всего 0,1% к ВВП.

В каких странах больше всего накоплений

. В Пакистане действует только накопительная пенсионная система, то есть работающее население платит взносы на свой пенсионный счет.

В восьми из семидесяти семи исследуемых стран активы накопительных фондов превышают по размерам годовой ВВП:

Дания – 219,7%,

Нидерланды – 194,4%,

Исландия – 178,2%,

Канада – 159,5%,

Швейцария – 158,7%,

США – 150,3%,

Австралия – 137,5%,

Великобритания – 123,2%.

​В среднем по странам ОЭСР активы накопительных пенсионных систем составляют около 70% от ВВП.