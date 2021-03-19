Собственное жилье – самая распространенная финансовая цель, которую часто ставят перед собой украинцы. Пять важных правил, которым стоит следовать, чтобы как можно быстрее сэкономить на квартиру.

1. Первый шаг – формирование цели

Откладывать средства, или собирать на некую абстрактную вещь всегда сложнее чем на что-то конкретное. Поэтому важно не просто поставить себе цель накопить на собственное жилье, а визуализировать ее. Промониторте сайты по продажи жилья, встретьтесь с риелторами и застройщиками, даже можете сходить посмотреть несколько квартир.

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Во-первых, вы четко поймете, какое жилье хотите,

во-вторых, поймете какую сумму вам нужно накопить и в каком направлении двигаться.

Начните с малого

Накопить сразу нужную сумму будет не просто и, начав ограничивать себя, чтобы по скорее собрать на желанные квадратные метры, будет психологически тяжело. Поэтому начните с малого. Вы можете начать откладывать, например, 30% или 40% от вашего ежемесячного дохода.

2. Сведите расходы к минимуму

Самый эффективный способ начать экономить – свести расходы к минимуму. Главное, чтобы сумма ваших сбережений была для вас реальной и вы могли вообще жить в привычном ритме.

Плата за ежемесячные подписки

Не поддерживать пиратство и быть осознанным гражданином важно, но возможно экономить и оставаться сознательными одновременно. Постарайтесь на месяц отказаться от подписки на музыку, фильмы или платную версию ютуба. Конечно, приятно смотреть ролики, избегая рекламы, но подумайте о том, как вы ежемесячно сможете откладывать большую сумму, отказавшись, от подобных расходов.

Альтернативы

Если вы не представляете вашей жизни без музыки, то можете оформить так называемую "семейную подписку", или же узнать больше о системе лояльности.

Услуги для просмотра фильмов вроде MEGOGO или Divan TV время от времени обновляют список фильмов, которые доступны без подписки на сервис. Поэтому вы можете смотреть бесплатные фильмы и сериалы сразу на нескольких сервисах и не переплачивать за подписку.

Кредитные карточки

Удалите данные ваших кредиток из всех интернет-сайтов, где вы обычно шопитесь и с мобильных приложений.

Во-первых, так вы исключите сразу ситуацию, когда сделав импульсивную покупку, потратили лишнее.

Во-вторых, у вас может быть настроена автоматическая оплата за пользование какого-то приложения, о котором вы уже давно забыли. Поэтому таким образом, вы 100% защищает себя от лишних расходов и приближаетесь к своей финансовой цели.

Ежедневные расходы

Берите с собой на работу обед, отдавайте предпочтение домашней пищи и договоритесь с собой, что будете покупать не более, например, двух чашек кофе раз в неделю.

Если вы время от времени жалели себя и ездили на такси, то начните отдавать предпочтение все же общественному транспорту, или прогулкам пешком, если погода позволяет. Еще одним способом сэкономить на ежедневных расходах на дорогу возможно, пересев на велосипед, или электросамокат.

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Психологический момент в процессе накопления достаточно важен, ведь вы можете сорваться и потратить все деньги за один раз, если будете себя постоянно ограничивать.

3. Ваша страховка – финансовая подушка безопасности

Экономя на жилье не забывайте и о собственной финансовой подушке безопасности. Старайтесь ежемесячно откладывать хотя бы 5% от дохода. Возможно, накопив определенную сумму вы решите взять ипотеку, или же оформить кредит. Поэтому, чтобы чувствовать себя в безопасности в финансовом плане и не переживать о завтрашнем дне, стоит позаботиться о своей страховке в виде финансовой подушки.

4. Идите на компромиссы с собой

Собственное жилье – это не только голые квадратные метры, но и ремонт, и мебель.

Сэкономить на меблировки собственного жилья возможно с помощью различных сайтов по типу OLX. На таких сайтах достаточно часто пользователи бесплатно отдают собственную мебель, которой они уже пользовались, или же за весьма символическую плату. Поэтому вам только нужно потратить немного больше времени и найти подходящие варианты.

Самым главным вашим помощником при ремонте станет безусловно команда мастеров. Ведь опытная команда поможет вам правильно просчитать смету и подобрать качественные материалы по доступной целой. Сэкономить во время ремонта возможно, если сочетать дешевую и дорогую плитку, или же отдать предпочтение виниловым обоям.

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5. Будьте реалистом

Каждый из нас может загореться идеей собственного жилья и быть готовым сидеть на хлебе и воде, чтобы побыстрее накопить. Однако, важно мыслить дальновидно и взвешенно.

Помните, что всегда можно найти более дешевый вариант, или же воспользоваться альтернативами и не накапливать всю необходимую сумму сразу самостоятельно. Вы можете обратиться за помощью к родителям, или же оформить ипотеку, или взять жилье в кредит.

Сэкономить на желанную квартиру или автомобиль значительно легче, когда не имеете кредитов. Чтобы погасить их и приблизиться к мечте, закажите услугу перекредитования от Идея Банка и получите подарок.