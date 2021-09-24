Наибольшая прибыль за 10 лет: сколько заработали украинские банки за восемь месяцев

С начала 2021 года совокупный доход украинских банков составил более 45 миллиардов гривен. Об этом рассказал председатель Национального Банка Кирилл Шевченко.

Прибыли выросла на 40%

Шевченко рассказал, что чистый совокупный доход банков за январь – август текущего года превышает почти на 40% прошлогодние показатели за аналогичный промежуток времени. Это лучше результаты в соответствующие периоды более десяти лет подряд, подчеркнул в посте глава НБУ.

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Есть убедительный финансовый результат банковского сектора по итогам 8 месяцев – 45,6 миллиарда гривен чистой прибыли,

– заявил Шевченко.

Благодаря чему столько заработали

По словам банкира, этому способствовал быстрый рост операционных доходов и существенное сокращение резервирования, банки и дальше наращивают кредитование бизнеса и населения.

В то же время сохраняется положительная динамика привлечений средств клиентов в национальной валюте: прирост гривневых депозитных портфелей бизнеса и населения составил в годовом измерении +29% и +15% соответственно, отметил Шевченко в посте.

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